為了1.5億他「殺妻騙保」痛毆後丟泳池　家屬最大希望：死刑

▲張軼凡帶著妻子到泰國普吉島旅遊，最後卻為了保險金殺害對方。（圖／翻攝自環球網微博）

國際中心／綜合報導

大陸天津男子張軼凡去年10月與妻子來到泰國普吉島，為了人民幣3326萬元的保險金（台幣1.5億元），不惜在酒店殺害老婆，他已被泰國警方以多項罪名逮捕，日前被泰國檢方起訴。如今，死者家屬仍難忘傷痛，先前向銀保監會提出要求，期盼各家保險公司受到處罰。

死者小潔的親屬透露，各家保險公司現階段仍是拒絕交出保單合約，也不願說明簽署保單時的過程，此舉等同是間接幫助張軼凡脫罪。小潔的家屬本月22日抵達銀保監會，陪同的還有代表律師李濱，希望能促使保險公司公開內容。

李濱也向銀保監會要求，啟動懲處各家保險公司的程序，預計幾天內會得到回覆。李濱與小潔的親人23日則前往泰國，與當地律師商討案情進展，進一步了解當地法規。

▲死者家屬最大的希望是張軼凡被判死。（圖／翻攝自環球網微博）

位於泰國的律師團隊透露，已補充最後一份保單的翻譯部分並交予檢方。據了解，29歲的小潔去年10月底在普吉島的一家酒店泳池被發現死亡，女方親屬事發後在這對夫妻的家中找到多張保單。

讓女方家人不能接受的是，小潔身上有多處外傷，指甲不僅被折斷，右邊肋骨還有一大片瘀青。警方當時調查後發現，小潔第5根肋骨斷裂，明顯是遭到痛打後丟進泳池。

張軼凡事後被詢問時則坦承殺妻，由於他幾乎沒有收入又喜歡花錢，才會起了「詐保」念頭，預先幫老婆買了好幾十份保單，最後痛下毒手。

小潔的表哥曾告訴《北京青年報》，家裡的人最大的希望就是張軼凡被判死刑，若沒有達成這個目標，其他親屬會繼續提出上訴，或是爭取將張男引渡回國。