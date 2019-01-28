陸女「收20萬罰單」2小時霸氣付清！7天自由行偷藏臘肉　付完繼續玩

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一名魏姓旅客一家五口28日上午從天津搭機來台自由行，卻被發現攜帶臘肉、雞爪、豬耳朵等滷味入境，隨即被海關查扣，送防檢局開罰20萬元。魏姓女子事後表示，因為媽媽想讓家人在旅途中享用家鄉味，才偷藏了肉製品在行李中；因提款金額上限影響繳款，魏女一家人原本打算改赴其他國家旅行，不過最後在友人協助下，順利繳清罰鍰入境。

海關調查，大陸籍的魏姓女子一家五口打算來台7天自由行，一行人28日上午搭乘國航CA635抵達桃園機場，通關時被關員查出行李裡面有1包肉製品，包括豬耳朵、臘肉、雞爪等，重約1公斤且通通未申報，海關當場查扣送防檢局開罰20萬元。

▲魏女一家人被發現攜帶臘肉，原想乖乖繳款入境，但受限領錢額度無法如願。（資料照／記者林敬旻攝）

魏女表示，媽媽不了解台灣法令，又擔心到台灣吃不習慣，想讓家人在7天旅行中吃到家鄉味，才會偷偷放了自己做的臘肉、滷味等到行李中。她也提到，原本想一次把罰鍰繳清，不過礙於銀聯卡在台灣提領限額為10萬元台幣，無法湊足金額，最後將媽媽身上的美元跟旅費現金湊合，加上在台灣友人協助下，終於湊得20萬元，繳交罰金後順利入境。

▲大陸非洲豬瘟疫情嚴峻。（圖／路透社）

非洲豬瘟疫情在大陸蔓延，農委會防檢局為防止病毒登陸台灣，先前特別修改動物傳染病防治條例第45條之1（動傳法），訂出3種裁罰基準，大幅提高罰金；其中，只要從疫區帶肉類品入境，首次將直接開罰5萬元，第2次50萬元，第3次100萬元。

不過新法在14日上路後，違規事件仍不減，3天內裁罰41件。農委會17日緊急宣布，自18日凌晨0時開始加重罰金，初犯罰20萬，再次違規則直接開罰100萬。

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