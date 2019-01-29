馮提莫萌唱《學貓叫》！　韓網友秒被圈粉　直喊「心臟砰砰跳」

▲馮提莫翻唱《學貓叫》，隨著音樂擺出可愛動作。（圖／翻攝自YouTube）

大陸中心／綜合報導

有著「大陸第一網紅」之稱的馮提莫，因外型甜美、身材姣好，在網紅界人氣超旺，也經常在直播時翻唱歌曲，無論是經典金曲還是時下流行樂，她總能演繹出另種感覺。馮提莫日前在抖音平台上分享她翻唱的《學貓叫》，影片中可見她用戴著粉色耳機，隨著音樂擺動，甜美模樣融化不少網友，甚至有韓國網友表示「心臟砰砰跳」。

馮提莫（本名馮亞男）年僅28歲，畢業於北京師範大學珠海分校，有著甜美外貌，在直播界闖出一番成績。2014年9月，馮提莫因在鬥魚直播平台玩遊戲時為觀眾演唱幾首歌，開始了其網路主播的生涯。

▲馮提莫在微博有913萬粉絲。（圖／翻攝自馮提莫微博）

隨著人氣高漲，馮提莫的相關負面新聞也接踵而至，她不但被爆出不雅照疑雲，也接連陷入「乾爹包養」風波；知情人士稱，相關傳言會突然被爆出，就是因為她有意跳槽到另個直播平台，所屬的直播平台不想公開攻擊，才選擇私下放出消息意圖報復。

2018年最夯的App軟體非抖音莫屬，光是當年第一季的下載量就達4580萬次，深受年輕人喜愛，北島施、馮莫提、白小白等歌手都有官方帳號。馮提莫的官方帳號有89萬粉絲，她經常會在上面張貼影音小短片賣萌，圈了不少粉絲。

▲馮提莫賣萌，擺出愛心手勢。（圖／翻攝自YouTube）

馮提莫日前上傳一段她翻唱《學貓叫》的影片，畫面中可見她穿著粉色上衣，戴著粉紅色貓型耳罩式耳機，跟著音樂擺動，讓網友大喊好可愛，「立即被圈粉」。馮提莫的這段翻唱影片在抖音獲得100多萬讚，更紅到韓國，有韓國網友表示「很漂亮歌也唱得好」、「中文的發音真好聽啊」、「心臟砰砰跳的」、「是我聽過中文歌裡最好聽的」。

其實除了翻唱歌曲，馮提莫也發行過幾張單曲，分別為《識食物者為俊傑》、《識龍蝦啤酒火鍋等夜食者為俊傑》、《佛系少女》；此外，她也曾為電影《28歲未成年》及《前任3：再見前任》演唱同名宣傳曲。