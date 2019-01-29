公開絞刑！3搶匪殺人被判吊死　民眾目睹「不斷掙扎到死亡」過程

▲許多居民對這畫面已經習以為常。（圖／翻攝自@HeshmatAlavi推特）



國際中心／綜合報導

伊朗亞蘇季市（Yasuj）日前在廣場公開處決3名強盜殺人的罪犯，在大庭廣眾下用吊車把他們活活吊死，大批居民都目睹3人怵目驚心的死亡過程，吊起時腿部還掙扎晃動，最後一動也不動當場斃命。

據Iran HRM報導，這3人因為持武器搶劫銀樓，甚至開槍殺人，因此在本月13日遭到公開絞刑。執行人員將3人頭部用黑布套住，頸部均綁上牢固的粗麻繩，以吊車的吊臂把他們拉高到半空中勒斃。

從畫面中可見，3人雙腳逐漸離地升到空中，在懸空的同時還不斷掙扎導致繩子旋轉晃動，之後晃動幅度越來越小，1分鐘後便氣絕身亡靜止下來，只剩下遺體在半空中搖啊搖。現場圍觀的民眾有人還拿出手機拍下這一幕，紀錄這3名嫌犯從生到死的斷氣過程。

雖然處決過程相當驚悚，但居民們的反應看起來卻習以為常。事實上，公開絞刑在伊朗是個很常見的處決方式，1月也有其他2名嫌犯遭同樣手法處死，分別是被指控謀殺、強姦罪。

據了解，伊朗在2017年12月到2018年12月間，共進行了285次處決，其中公開行刑就有11次，且實際數字有可能更高，因為政府時常秘密處決，聯合國大會在2018年12月就曾大力譴責伊朗侵犯人權。

雖然有網友認為這手法太殘忍，但也不少人表示，「當你們為這畫面感到憐憫時，別忘了他們曾經是殺人犯」、「我贊成搶劫判死刑」、「即使刑罰很重，伊朗仍是個犯罪率很高的國家」。