公開絞刑！3搶匪殺人被判吊死　民眾目睹「不斷掙扎到死亡」過程

▲許多居民對這畫面已經習以為常。(圖/翻攝自@HeshmatAlavi推特)



國際中心/綜合報導

伊朗亞蘇季市(Yasuj)日前在廣場公開處決3名強盜殺人的罪犯,在大庭廣眾下用吊車把他們活活吊死,大批居民都目睹3人怵目驚心的死亡過程,吊起時腿部還掙扎晃動,最後一動也不動當場斃命。

據Iran HRM報導,這3人因為持武器搶劫銀樓,甚至開槍殺人,因此在本月13日遭到公開絞刑。執行人員將3人頭部用黑布套住,頸部均綁上牢固的粗麻繩,以吊車的吊臂把他們拉高到半空中勒斃。

從畫面中可見,3人雙腳逐漸離地升到空中,在懸空的同時還不斷掙扎導致繩子旋轉晃動,之後晃動幅度越來越小,1分鐘後便氣絕身亡靜止下來,只剩下遺體在半空中搖啊搖。現場圍觀的民眾有人還拿出手機拍下這一幕,紀錄這3名嫌犯從生到死的斷氣過程。

雖然處決過程相當驚悚,但居民們的反應看起來卻習以為常。事實上,公開絞刑在伊朗是個很常見的處決方式,1月也有其他2名嫌犯遭同樣手法處死,分別是被指控謀殺、強姦罪。

據了解,伊朗在2017年12月到2018年12月間,共進行了285次處決,其中公開行刑就有11次,且實際數字有可能更高,因為政府時常秘密處決,聯合國大會在2018年12月就曾大力譴責伊朗侵犯人權。

雖然有網友認為這手法太殘忍,但也不少人表示,「當你們為這畫面感到憐憫時,別忘了他們曾經是殺人犯」、「我贊成搶劫判死刑」、「即使刑罰很重,伊朗仍是個犯罪率很高的國家」。

WARNING - DISTURBING FOOTAGE



Jan 15 - Yasuj, S #Iran

Public hanging of three Kurdish men.



This is Iran under the mullahs' regime for nearly 40 years now...



WARNING - DISTURBING FOOTAGEpic.twitter.com/32GXFLLuzZ