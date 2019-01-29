美大動作提引渡　孟晚舟律師：她不應成為中美關係人質

▲華為副董兼CFO孟晚舟上月1日在溫哥華國際機場被捕。（圖／CFP）

大陸中心／綜合報導

美國司法部今天正式對華為公司及孟晚舟等提出起訴，並聲稱將向加拿大要求引渡孟晚舟，此舉恐讓美中關係更加緊張。對此，孟晚舟的律師表示，她不應該成為中美關係的抵押品或人質；華為公司稍早也發出中英文聲明稱「非常失望」，並否認一切不法指控。

綜合外媒報導，美國當局在當地時間28日高調舉行記者會，公布對華為及其副董事長孟晚舟的起訴罪名。孟晚舟的辯護律師懷恩嘉頓（Reid Weingarten）今天在聲明中表示，孟晚舟不應成為中美關係之間的抵押品或人質。

▲孟晚舟的辯護律師懷恩嘉頓（Reid Weingarten）。（資料照／美聯社）

此外，他也提到，孟晚舟是一位合乎道德和值得尊重的女商人，「她從來沒有秘密計劃違反任何美國法律，其中包括伊朗的制裁禁令」。

美國署理司法部長惠特克（Matthew G. Whitaker）等11位官員，在當地時間周一（28日）舉行記者會，美國商務部長羅斯（Wilbur Ross）、聯邦調查局局長瑞伊（Christopher Wray）、國土安全部長尼爾森（Kirstjen Nielsen）等皆出席。

美國司法部在兩份起訴書中，宣布對華為和孟晚舟起訴13項罪名，並以涉嫌詐騙、妨礙司法公正及竊取行動電信服務供應商T-Mobile USA的商業機密等10項罪名，起訴兩家華為子公司。

★ 版權聲明：圖片為版權照片，由美聯社、CFP視覺中國供《ETtoday新聞雲》專用，任何網站、報刊、電視台未經CFP許可，不得部分或全部轉載，違者必究！