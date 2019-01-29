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保障畢業基本月薪　1111公布十大企業最愛私大

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▲保障畢業基本月薪！1111公布十大企業最愛私大。（圖／中華大學提供）

▲1111人力銀行公布2019企業最愛大學調查。（圖／中華大學提供）

記者陳凱力／新竹報導

1111人力銀行28日公布2019企業最愛大學調查，台大、成大蟬連公立大學冠、亞軍，中原大學為私立學校冠軍，輔仁、淡江、逢甲緊追在後，位於新竹市的中華大學則是連續四年在1111人力銀行企業最愛大學調查中，入選前10名企業最愛私立大學。

1111人力銀行總經理李大華表示，科技業是各大產業的領頭羊，也是台灣重要的經濟命脈，為了維持研發領先優勢，許多科技大廠都提前啟動校園徵才，理工背景學校自然備受企業主重視。

各大產業在科技進展的催化下，加上AI人工智慧、大數據運算科技大幅進步，產業界對資訊人才求才若渴。位於新竹科學園區旁的中華大學，不僅資訊及工程相關科系之畢業學生一直為園區企業愛用，學校主推的程式設計教育、AI核心教育獲得科技業青睞，受到企業主另眼相看。

中華大學校長劉維琪表示，為了讓學校畢業生能和學長姐一樣在職場有「就業率高、薪資高、企業滿意度高」的表現，自2017年起與主動與願意提供社會新鮮人高薪資之企業合作，開辦企業人才培育之「保障月薪31K就業學程」。

就業學程種類多元，包括：程式設計、IC設計、物流、觀光、餐飲等，同時，中華大學也獨家首創「保障就業薪資」方案，學生畢業即就業，薪資至少3萬1000元起，月薪未達3萬1000元者，則由學校專款補齊差額。

劉維琪指出，對於不清楚自己想要什麼，或是對職涯感到徬徨的學生，可以免費參加學校「職場爭霸」培訓，由業界總經理、高階人資主管擔任導師，透過一系列高效求職課程，提高就業信心與準備度。也可以前往校內職有為你中心，進行求職諮詢與職前探索。

從校內的職場爭霸培訓、與企業產學合作開辦就業學程，或者是保障畢業月薪至少31K方案，中華大學讓學生在校內做了一系列求職與就業的準備。也難怪該校在教育部、104及1111人力銀行的最新調查中，具有「就業率高、薪資高、企業滿意度高」的好表現。

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關鍵字：1111,104,人力銀行,就業,大學

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