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大學學測今登場　全台13.8萬考生上陣、申請入學首度「五選四」

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▲▼學測,建國高中,考場。（圖／記者許展溢攝）

▲學測今、明兩天登場，13萬考生上場應試。（圖／記者許展溢攝）

記者崔至雲／台北報導

108學測今天登場！大考中心統計，今年報考人數共有138390名，另外，因應十二年國教新課綱變動，大學招聯會推動申請入學首度「五選四」，也就是五科考科中最多採計四科，盼減少學生學習壓力，因此考試時間也做了調整，第一天考試為：英文、國文（選擇題）、社會；第二天：數學、國寫、自然。

大考中心提醒考生，今天一定要記得攜帶身分證或有照片健保卡等證件正本查驗身分，同時也建議帶著「考試通知」以利查找試場，安心應考。而考試時間長度分別為國文（選擇題）80分鐘，國寫（作文）為90分鐘，英文考科與數學考科則為100分鐘， 社會考科與自然考科110分鐘。

另外，提醒考生應遵少考場規定，一、各節考試開始前5分鐘打預備鈴，鈴響時即可入場。二、入場後至考試開始鈴響前，不得翻閱試題本，並不得書寫、畫記、作答。三、考試開始20分鐘後不得入場。除因生病或特殊原因經監試人員同意外，入場後至考試開始60分鐘內不得離場。四、考試開始鈴響時，即可開始作答；考試結束鈴聲響畢，考生應即停止作答。

▲▼學測,建國高中,考場。（圖／記者許展溢攝）

▲學測第一天考科為：英文、國文（選擇題）、社會，第二天：數學、國寫（作文）、自然。（圖／記者許展溢攝）

▲考試記得帶！

■ 有效身分證件正本：從107年學測起就沒有准考證了，同學會需要攜帶有效身分證件正本（身分證、附照片健保卡、居留證、護照、駕照之一）供監考人員查驗。

■ 手錶：要記住錶不可以有計算、記憶、通訊、拍攝、錄影等功能，且考試中一定要關閉鬧鈴功能（若響起就算違規）。

■ 文具：可以多帶一份，有備無患，若需要帶文具盒，必須要是透明的才能帶入考場。（黑色2B軟心鉛筆、橡皮擦、黑色墨水的筆、修正液、圓規、直尺、三角板、量角器）

■ 藥品：多帶個蚊蟲叮咬軟膏總不會錯。

■ 飽足感的小點心：趁中場休息時間迅速補充體力，例如巧克力、營養棒。

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關鍵字：大學,學測,考生,應試

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