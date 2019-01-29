寒冬找回1老1少失蹤人口　頭份警協助2家人慶團圓

▲警方將少年帶回派出所安置並通知家人前往領回 。（圖／記者黃孟珍翻攝）

記者黃孟珍／苗栗報導

苗栗縣頭份市一名張姓老翁（83歲），27日一早外出，直到晚上都不見蹤影，家屬著急報警協尋，頭份分局斗坪所員警隨即兵分多路尋找，終於在頭份市隆頂街尋獲。隔日蓬萊所員警執行巡邏勤務時，行經蓬萊國小大門前發現有一少年在該處徘徊，立即將少年帶回派出所安置並通知家人前往領回。

▲警方將尋獲穿著單薄的老人，並協助護送前往醫院就醫。（圖／記者黃孟珍翻攝）

頭份分局27日晚間接獲報案，一名83歲張姓老人於27日9時搭公車前往頭份市後，遲遲未返家，請求警方協助並透過網路尋求網民協助，斗坪所員警隨即兵分多路前往頭份市下公園及老人沿線可能停留點搜尋，經員警及民眾共同找尋3小時下，終於在頭份市隆頂街尋獲穿著單薄的老人，並協助護送前往醫院就醫。

另於28日晚間10時，蓬萊所執行巡邏勤務，行經蓬萊國小大門前，發現有一17歲少年在該處徘徊，立即上前關心，赫然發現該少年為轄區內協尋人口，立即將少年帶回派出所安置並通知家人前往領回。

頭份警分局長賴銘助表示，年節將至，民眾應多多關心家中老人及小孩，注意行蹤，以避免走失的憾事發生。