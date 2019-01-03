父禁打棒球！投手少年南漂350km「逃家2個月」　帶千元3餐泡麵睡超商

▲少年因父親禁打棒球、要求以學業為重，憤而負氣離家2個月。（圖／記者宋德威翻攝）

記者宋德威、莊智勝／高雄報導

台北市一名16歲的張姓少年國中時期曾任棒球隊投手，但升上高中後，卻遭父親要求就讀普高，父子倆為此鬧得不愉快，張少遂於2018年10月31日帶了1000元逃家南下，流浪了2個多月後才在離家350公里遠的高雄被警方發現；張父接獲通知後連夜南下高雄將兒子接回，父子倆再度相見眼眶都泛著淚光，不斷向警方道謝。

高雄市搞安大隊迅雷中隊分隊長林卓材3日凌晨2時許與同仁執行巡邏任務，卻意外發現三民區正興路一處便利商店內有少年逗留，當下立即上前關心，尋問為何明日事上課日還未回家休息；經警方了解後，這才發現眼前的這位張姓少年竟然是已經通報2個月的失蹤人口。

警方表示，張姓少年國中時就參加棒球隊，還擔任投手，但畢業後升上高中，張父卻要他以學業為重，要求就讀普通高中，暫時放棄棒球。少年迫於父親壓力只得服從，但開學後仍然無法忘記棒球，再加上又逢叛逆期，時常翹課未到，因此短短1個月便被迫休學。

休學後，張姓少年在父親的安排下到好友開設的牛排館打工，但卻因愛玩手機而遭到辭退，還因此招來一頓責罵，手機也因此被沒收。

為了教育問題，父子2人鬧得不可開交，最後少年索性於去年10月31日、趁著家人不注意時帶了1000元與簡便行李逃家，從台北一路南漂350公里、流浪到高雄。張姓少年說，因為身上錢不多，沒辦法睡旅社，深夜沒地方去就睡在超商，肚子餓時就以泡麵果腹，因市售碗麵價格較高，為了省錢還自備鐵碗、湯匙、筷子，僅買便宜的袋裝泡麵充饑。

▲少年為了省錢不買碗麵，還自備餐具，以較便宜的袋裝泡麵充饑。（圖／記者宋德威翻攝）

張姓少年表示，自己逃家至今已經過了2個月，身上錢不夠時，還曾到夜市央求老闆讓他洗碗打工，一個小時能賺100多元，但後來卻因他未帶身分證，老闆也無法再繼續僱用他，因此工作只能一家換過一家，好不容易身上終於有了錢後，還在夜市以2000元的價格買了一支螢幕破裂的手機，沒事時就窩在超商打線上遊戲，累了趴著就睡。

在被警方發現後，張姓少年還大呼「肚子好餓」；員警除了聯繫家屬外，還將他帶回派出所，並泡泡麵讓他充飢。張姓少年說，當初離家時從來沒有想過以後會如何，心裡只想著「要賺錢養活我自己」，再找機會重回最愛的球場。

▲少年被發現時直呼肚子好餓，員警也幫忙泡泡麵充饑。（圖／記者宋德威翻攝）

而張父在凌晨時分接獲警方電話後感到訝異萬分，當即在央求警方留置孩子，並連夜駕車南下；而年事已高的奶奶也不顧夜深、路途遙遠，要求同車到高雄接孫。父子倆人時隔2個月後在警局再度相見，忍不住紅了眼眶，張父連連向警方道謝，並於清晨帶著兒子北上返家。

▲父子倆時隔2個月後再度相見，忍不住眼眶泛淚。（圖／記者宋德威翻攝）