對岸「空軍航校藝工隊之花」嫁來台　夫病逝靠補助金度日

▲孫奶奶丈夫過世後，生活出現了問題，只能靠著資源回收和鄰居物資援助，勉強度日。（圖／記者黃孟珍攝）

記者黃孟珍／苗栗報導

住在苗栗縣頭份市警眷宿舍的孫奶奶（81歲），2018年1月初先生因病過世，所有的遺產也被前2任妻子所生的小孩領走，讓孫奶奶只能月領3千元的老人年金和做資源回收來勉強餬口。經由重光醫院主任協助，與華山基金會聯絡後，也定時派志工照料孫奶奶的生活起居。

▲孫奶奶因遺產問題，請領低收入補助不成，不禁淚如雨下。（圖／記者黃孟珍攝）

孫奶奶在嫁來台灣前曾有一段10多年的婚姻；之前在大陸「空軍航校」任職藝工隊，認識了第一任空軍飛官丈夫，但他在一次飛行中卻不幸墜機喪生；一直到2005年時才又再認識任職警察的先生，並從河南遠嫁來台灣，居住在頭份分局警眷的宿舍。孫奶奶一住就是十幾年，直到先生去世後，就此開始了一個人的日子。

▲▼曾是空軍航校藝工隊的她，嫁給飛官先生，並育有4子。（圖／記者黃孟珍翻攝）

華山基金會頭份站長林芝羽解釋說，孫奶奶剛來台灣的時候在台南一間醫院做看護的工作，收入其實也還不錯；但一場交通意外讓奶奶失去了謀生的能力，連帶的說話變得不清楚，生活也開始每況愈下，就這樣離群索居的直到現在。

隔壁鄰居表示，現在她是孫奶奶唯一可以說說話的人；因為丈夫前任妻子爭遺產、官司的關係，導致現在生活出現困苦；幸仰賴地方上的民意代表到處奔波，解決了申請低收入戶補助金複雜的手續。也讓孫奶奶暫時解決了燃眉之急；只是在這歲末年終之際，毀壞的房屋可以修繕，但失去了對人性的溫度，不知何時才能回溫。

▲孫奶奶只有望著照片，才能一解孤單之苦。（圖／記者黃孟珍攝）