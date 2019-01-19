昔日領中低收補助受人照顧　今日發揮一技之長回饋苗栗

▲林小姐與議員商討，何處還需整修與規劃。（圖／記者黃孟珍攝）

記者黃孟珍／苗栗報導

苗栗縣頭份市舊頭份分局正後方，存在著一個鮮為人知的警眷宿舍；歷經50多年的風霜，建築早已斑駁不堪使用；但這缺乏管理的社區，卻還住著一位81歲的獨居老人。華山基金會頭份站訪視時發現，獨居老人孫婆婆住家的地磚破裂，隨時都會有被割傷的危險，遂找到了一位作地磚工程的林小姐。

今年42歲的林小姐，在基金會捐款也有幾年的時間了，自己本身是作工程的，但她卻也是第一次用自己的本業來幫助別人。她笑著說，自己是單親媽媽，育有一子一女，曾經也是中低收入戶補助的對象，所以一聽到需要幫忙的當下，毫不考慮就帶著2個助手一起到孫奶奶這裡施工，連這2位助手一聽到是要做這有意義的事，也堅決不收工錢。

▲▼林小姐帶著自己的班底，不但分毫不取的免費幫忙鋪地磚，還自掏腰包處理所需要的材料。（圖／記者黃孟珍攝）



華山基金會頭份天使站站長林芝羽表示，頭份站自2007年建站後，11年來共服務超過了200名在地的長輩，全靠民眾的善心、義工們無私付出；也非常感謝林小姐的團隊完成了奶奶家的地板鋪設，再也不用擔心奶奶會因為地磚破碎而跌倒了。

林小姐淡淡的說，自己也沒多了不起，就是有能力幫忙作而已，之前都是捐物資，也不知道原來做這更可以直接幫助到阿公阿嬤，只要看到老人家有安全的居住環境，將來還是會繼續的做下去的，更希望藉由自己的力量，作到拋磚引玉的功用，讓大家一起來改變這環境！

▲▼站長林芝羽說，看到煥然一新的地板，再也不用擔心奶奶會因為地磚破碎而跌倒了。（圖／記者黃孟珍攝）



