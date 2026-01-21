最貴畢業照！大學生闖輕軌軌道拍學士照　遭勸竟回：車來會走

▲大學生闖輕軌軌道拍學士照。（圖／翻攝自Threads/jihoon.1987授權提供，下同）



記者許宥孺、吳世龍／高雄報導

高雄輕軌常見行人違規，一群大學生今（21）日在駁二藝術特區拍學士服團照，因隨意跨越草皮闖入軌道內，遭到一旁的民眾勸阻，並將影片發到Threads上公審。高雄捷運表示未接獲報案，不過違規進入軌道區域，最高可罰7500元罰鍰。

有網友在Threads發文表示，「這群學生在鐵軌拍照，叫他們離開還不理。還說有車來會走，現在人怎麼了？教育失敗，有夠誇張！」影片可見5名大學生站在鐵軌草皮區內拍學士服合照，一群國中生經過後開心對著大學生比YA，隨後被邀請一起合照。

該名網友錄下影片，並對掌鏡的民眾表示，鐵軌區域不能進入，不過民眾卻說「等下有車來會走」，而合照結束後，雖然國中生隨即離去，但5名大學生仍留在原地。網友氣炸直言「講不聽」，全程錄影存證，揚言po網公審。

網友看完影片後紛紛表示，「畢業式當告別式」、「就是這種人讓大學畢業證書變得廉價的」、「前後有更安全不用進鐵軌區的地方可以拍ㄟ！！有夠自私」、「小朋友都這樣，不見棺材不掉淚」。

不過也有少數網友抱持另一派看法，「輕軌速度是很慢的，還好啦！快速離開就可以、「快拍閃人就算了！只是留一個青春記憶」、「畢業了能有這樣的機會聚在一起拍照，就淺淺的原諒他們吧」。

高捷公司對此強調，輕軌軌道區域為禁止進入，違反規定依大眾捷運法，可處1500以上，7500元以下之罰鍰，且影響大眾運輸安全，切莫以身試法。