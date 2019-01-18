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女兒找不到「通報失蹤」　警臨檢查獲老夫妻：我們在遊山玩水

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▲夫妻倆與女兒失聯，被通報成失蹤人口。 （圖／記者楊均典翻攝）

▲夫妻倆與女兒失聯，被通報成失蹤人口。 （圖／記者楊均典翻攝）

▲夫妻倆與女兒失聯，被通報成失蹤人口 。（圖／記者楊均典翻攝）

▲夫妻倆與女兒失聯，被通報成失蹤人口。 （圖／記者楊均典翻攝）

記者楊均典／台東報導

台東縣警局大武警察分局多良派出所所長杜信諭、警員溫弘彬，於日前執行巡邏交稽勤務時，於台9線425公里處攔查超速自小客車，並且利用警用電腦(M-POLICE)查詢2人身分，意外查出車上夫妻均為「失蹤人口」，將其帶回所並撤回協尋通報，後來發現，嫁出去的女兒，常常找不到人，竟通報他們為失蹤人口。

警方於日前下午16時許執行巡邏交稽勤務，於台9線425公里處南下車道，見林男所駕駛自小客車超出該路段最高速限，遂將其攔下盤查，經以警用電腦(M-POLICE)查詢發現林男及其妻子羅女1年多前均遭女兒通報為失蹤人口。

經警方了解，林男表示與妻子現已退休，2人目前在台灣各地旅遊鮮少回家，1年多前因手機壞掉，女兒手機也換了號碼所以雙方斷了聯絡，也因女兒已嫁作人妻，為了不打擾女兒生活所以很少聯絡，也不知道已被女兒通報成失蹤人口。

因長久未與女兒聯繫竟被通報成為失蹤人口，員警也表示這是他第一次遇過，對此大武分局也呼籲，若長期無法與家人取得聯繫，請盡快向警方報案，讓全國各地警察能盡早協助失蹤人口盡快返家；警方也提醒您若長期在外居住或旅遊，請記得偶爾撥通電話給家人報平安，多一點關心就會少一點擔心。

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關鍵字：失蹤人口

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