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20乳牛集體流口水！南韓爆入冬首例口蹄疫　120牛全撲殺

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▲卡達打算從德國空運4000頭乳牛來維持自己的市場需求。（圖／達志影像／美聯社）

▲南韓安城一間牧場爆出有20頭乳牛感染口蹄疫。（圖／達志影像／美聯社）

記者王佩翊／編譯

南韓農林畜產食品部28日證實，一間位於安城市的乳牛牧場所飼養的120頭乳牛中，有20多頭被驗出感染O型口蹄疫病毒，這也是南韓入冬以來首次傳出口蹄疫疫情，引發各方關注。據悉，該牧場當天上午11時左右發現有部分乳牛集體出現流口水等口蹄疫症狀，因此緊急通報，防疫當局也立刻前往農場進行檢測。

根據《韓聯社》報導，農林畜產食品部與京畿道畜產防疫當局收到疫情判定後，便指示該牧場撲殺飼養的120頭乳牛。此外，位於該牧場半徑500公尺以內的其餘8間牧場中的500多頭牛隻與豬隻等家畜，是否要進行預防性撲殺則仍在研討中。

防疫當局已經在傳出疫情的牧場半徑3公里處設置哨所，嚴格控管相關人員與牲畜出入，加強檢疫與消毒措施。據了解，在事發牧場的半徑3公里內，共有82間農家、牧場，共飼養了4300多頭牛隻與豬隻。相關單位已經決定將針對附近畜隻施打口蹄疫疫苗，並深入調查此次疫情的感染途徑與原因。

南韓2018年3月26日與4月1日才在京畿金浦養豬場發生最後一波口蹄疫疫情，當時檢測出的病毒為A型口蹄疫病毒，沒想到不到一年，又再度爆出牛隻感染口蹄疫。農食品部在28日當天下午6時緊急召開家畜防疫審議會，並宣布京畿道、忠清南北道、世宗以及大田等鄰近地區，從晚間8時30分起進行為期24小時的緊急運送中止令，依照此令，在該段時間內，相關地區從事飼養牛隻的人員與車輛禁止移動，或是進入養牛場。

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關鍵字：口蹄疫,防疫,日韓要聞

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