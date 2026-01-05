　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
3C家電 3C焦點 家電 筆電相機 手機平板 遊戲APP | 科技生活

YouTuber狂接VPN業配「演算法大亂點閱崩」　官方給2評估指標回應

記者蘇晟彥／台北報導

YouTube日前接連爆出不少YouTuber指稱「頻道遭到演算法大改點閱暴跌」，都以斗大的標題「我的YT生涯要結束」、「我的頻道被YouTube毀掉」闡述自身頻道因不明原因，讓原本穩定的流量產生變化，有不少人就指出這些YouTuber似乎都有共通點就是時常接VPN相關業配，才導致頻道被誤判為外國地區，對此，YouTube官方也給出２個評估依據回應，強調「YouTube 推薦系統經過特別設計，可預測及滿足使用者的需求，會考量頻道的聲譽和品質，據此判斷顯示推薦內容的時機、方式及對象。」

▼許伯簡芝日前控訴頻道遭演算法摧毀，原本預期會好的影片流量暴跌，甚至觀看的熱門地區變成印度。（圖／翻攝自許伯&簡芝—倉鼠人頻道）

▲▼ 。（圖／記者蘇晟彥攝）

許伯&簡芝在該影片指出，日前花重金到日本拍片，原本滿心期待點閱會不錯，但發現上線後不如預期，甚至可以用「慘」來形容，仔細看了後台數據後，發現第二大觀眾竟然是印度人，於是緊急下架，對此，有許多訂閱觀眾表示，也完全沒有收到新影片的上架通知，形成「系統推錯人 →沒人看 → 系統判定影片爛 → 停止推播給對的人」的循環，直言「YouTuber生涯要結束了。」

而動漫系YouTuber井川一也用聳動標題「【極.重要公告】我的頻道被YouTube給毀掉了」指出，自己頻道遇到演算法異常的狀況，在發布的前三天會嚴重受到限流，在第三天晚間才會恢復，研究後發現在影片剛上線時根本無法被推播或是進入到「首頁推薦」，更有很多觀眾沒有接受到上片通知，這樣不穩定的狀況嚴重影響到企劃的產生。

▲▼ 。（圖／記者蘇晟彥攝）

不少觀眾都認為，這些強調演算法出錯的YouTuber都有一個共通點，都是時常接VPN相關業配，可能是觀眾習慣使用VPN收看，導致地區大亂，讓演算法無法追蹤到最本地的訊息，因此才會有頻道相關的數據開始出現錯誤。對此，記者實際詢問YouTube官方，官方也回應：「整體而言，YouTube 推薦系統經過特別設計，可預測及滿足使用者的需求，會透過滿意度問卷調查等方式，瞭解使用者的觀看行為、按讚／按倒讚的內容、訂閱項目和意見回饋，以最高效率推薦合適影片。如同 Google 搜尋，我們會考量頻道的聲譽和品質，據此判斷顯示推薦內容的時機、方式及對象。此外，還會參考外部評估人員的意見，掌握一般觀眾對內容的觀感，確保優質觀看體驗。」

雖然並未直接回應是否受到VPN相關業配導致演算法出現危機，但確實指出會依照頻道整體的聲譽、品質，來決定是否出現在首頁推薦、即將播放等清單。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

01/03 全台詐欺最新數據

更多新聞
355 1 0204 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
台股攻上3萬點「1檔ETF」竟下跌　回不到發行價！陳重銘：改
陸26歲正妹被男友騙到柬埔寨　雙腿遭打斷丟路邊
台積電貢獻近9成！台股飆漲755點史上第6高　上市櫃1398
19歲無照男、16歲少女雙亡！機車炸火光噴30m才停下
珉娥突大動作刪IG！　公司緊急發聲

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 3C家電最新 全站最新

YouTuber狂接VPN業配「演算法大亂點閱崩」　官方給2評估指標回應

胡瓜「買票硬塞錢」檢場傻眼！　潘若迪「求助AI」遭冷笑回應XD

馬杜洛被捕後多次變裝　押解過程衣著全曝光！

美軍押解馬杜洛抵達紐約！　下周受審最重「終身監禁」

貓狗姐弟彼此超愛互相打鬧　和好後幫舔毛實際感情超好

龜龜翻車命懸一線同伴暴衝救援　網友驚呆：原來烏龜會衝刺！

開第一槍！禽獸高官性侵少女　林岱樺籲其他受害者出面

「橘色大麵包」占臥推椅不練　店長偷睡中假裝組間休息

大狗和小狗同時搶玩具　體型差距太大根本搶不贏

台南廢棄物起火狂冒黑煙！火勢猛烈延燒工廠　警消急灌救

新北情侶過馬路被剎停機車嚇到　騎士嗆「怎樣？」2男揮拳互告

YouTuber狂接VPN業配「演算法大亂點閱崩」　官方給2評估指標回應

公益揭弊者保護法宣導　台電嘉義區處力推行政安全

彰化「海牛文化」重要推手　「水哥」魏清水病逝享年58歲

最愛什麼公設？房產達人首推「2項」太實用　爆一票屋主共鳴

旅宿業聘用外籍實習生新規上路　獎助金及津貼比照最低工資

不安瀰漫！委內瑞拉首都街上空蕩蕩　僅超市外「出現囤物資人龍」

藥劑師偷賣「瘦瘦針」　竟是衛教妻盜蓋醫師章連開12張假處方

台股站上3萬點　群益投信：今年Q1善用「馬力夯」投資策略

專家預言「2026年是AI實用元年」　告別盲目追逐大模型「這3大應用」才是未來

海端鄉長盃慢壘賽登場　關山警舉牌宣導防詐與交安

去年貨櫃船訂單新增415萬箱、總量達1130萬箱　船廠產能趨於飽和

【四貓護駕】寶寶躺床被貓主子包圍！太療癒啦♥

3C家電熱門新聞

YTR狂接VPN業配點閱血崩

華碩被爆退出手機市場！官方：2026無新機種

通訊行爆華碩全面退出手機市場

蘋果2026年首波「過時產品」公佈

iPhone 18傳將缺席2026

Google將永久停用暗網報告

陪伴一代人！HTC手機1經典App宣布停用

TikTok成為美國年輕族群主要新聞來源

LINE偷看密技失效了！網友崩潰

技嘉2025 AI電競筆電全陣容亮相

陳華新代言這台筆電也太懂創作者

42.6%民眾不想換iPhone16！台灣大哥大加碼「這個」iPhone16 上市心癢癢? 台灣大哥大加碼「這個」讓人秒破防讓人秒破防

技嘉2025 AI電競筆電正式上市

三星智慧冰箱強推廣告惹民怨

更多熱門

相關新聞

超過兩成YouTube推薦被「AI廢片」占據

超過兩成YouTube推薦被「AI廢片」占據

一份最新研究指出，全球最大影音平台 YouTube 的內容生態正快速被低品質的 AI 生成影片滲透。報告顯示，新帳號使用者在 YouTube Shorts 推薦動態中，超過 21% 的影片屬於俗稱的「AI slop」（AI 廢片），引發外界對演算法與內容品質的廣泛討論。

欸你這週要幹嘛小粉紅懷孕！網驚：一直以為是單身

欸你這週要幹嘛小粉紅懷孕！網驚：一直以為是單身

全球小孩都會唱！YouTube史上最多人看的影片出爐

全球小孩都會唱！YouTube史上最多人看的影片出爐

全球第一國！　澳洲今起「全面禁止」未滿16歲兒童使用社群平台

全球第一國！　澳洲今起「全面禁止」未滿16歲兒童使用社群平台

YouTube 2025年度榜單出爐

YouTube 2025年度榜單出爐

關鍵字：

YOUTUBE

讀者迴響

熱門新聞

陸正妹「流浪柬埔寨街頭」恍惚照震驚網

快訊／韓國民影帝安聖基離世！享壽74歲

快訊／好市多會員費4月起漲至1500元！10年來首度調整

朴娜勑「車震」男伴是誰？昔激戰成勛「拔不出」

「載具多1動作」爽領700元　一票果粉才知道：真的中獎

控訴美軍冷血襲擊　委內瑞拉80人陣亡

即／綠營女悍將羈押禁見！3連霸前議員涉助理費不法

一票用錯！菜瓜布「綠皮黃海綿」刷餐具GG

兩度在軍營內性侵同袍染梅毒　淫男遭重判7年

獨／馬國畢欠債…2演藝圈大哥伸援手　康康暖舉曝光！

禾浩辰才求婚「吳品潔急售3000萬名錶」！

最低時薪變196元！飲料店嘆：營業額都不夠

關西機場店鋪「遺失美工刀」！旅客重新安檢　航班取消

委內瑞拉防長：武裝部隊已啟動全面戰備狀態

獨／AV女神特殊性癖　遭嫌丟臉被分手

更多

最夯影音

更多
胡瓜「買票硬塞錢」檢場傻眼！　潘若迪「求助AI」遭冷笑回應XD

胡瓜「買票硬塞錢」檢場傻眼！　潘若迪「求助AI」遭冷笑回應XD
馬杜洛被捕後多次變裝　押解過程衣著全曝光！

馬杜洛被捕後多次變裝　押解過程衣著全曝光！

美軍押解馬杜洛抵達紐約！　下周受審最重「終身監禁」

美軍押解馬杜洛抵達紐約！　下周受審最重「終身監禁」

貓狗姐弟彼此超愛互相打鬧　和好後幫舔毛實際感情超好

貓狗姐弟彼此超愛互相打鬧　和好後幫舔毛實際感情超好

龜龜翻車命懸一線同伴暴衝救援　網友驚呆：原來烏龜會衝刺！

龜龜翻車命懸一線同伴暴衝救援　網友驚呆：原來烏龜會衝刺！

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

農會解酒泡麵來了！

農會解酒泡麵來了！

「文里補習班」開課啦！今天開箱「農會泡麵」！幫你找到解宿醉的良伴~

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面