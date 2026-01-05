YouTuber狂接VPN業配「演算法大亂點閱崩」　官方給2評估指標回應

記者蘇晟彥／台北報導

YouTube日前接連爆出不少YouTuber指稱「頻道遭到演算法大改點閱暴跌」，都以斗大的標題「我的YT生涯要結束」、「我的頻道被YouTube毀掉」闡述自身頻道因不明原因，讓原本穩定的流量產生變化，有不少人就指出這些YouTuber似乎都有共通點就是時常接VPN相關業配，才導致頻道被誤判為外國地區，對此，YouTube官方也給出２個評估依據回應，強調「YouTube 推薦系統經過特別設計，可預測及滿足使用者的需求，會考量頻道的聲譽和品質，據此判斷顯示推薦內容的時機、方式及對象。」

▼許伯簡芝日前控訴頻道遭演算法摧毀，原本預期會好的影片流量暴跌，甚至觀看的熱門地區變成印度。（圖／翻攝自許伯&簡芝—倉鼠人頻道）



許伯&簡芝在該影片指出，日前花重金到日本拍片，原本滿心期待點閱會不錯，但發現上線後不如預期，甚至可以用「慘」來形容，仔細看了後台數據後，發現第二大觀眾竟然是印度人，於是緊急下架，對此，有許多訂閱觀眾表示，也完全沒有收到新影片的上架通知，形成「系統推錯人 →沒人看 → 系統判定影片爛 → 停止推播給對的人」的循環，直言「YouTuber生涯要結束了。」

而動漫系YouTuber井川一也用聳動標題「【極.重要公告】我的頻道被YouTube給毀掉了」指出，自己頻道遇到演算法異常的狀況，在發布的前三天會嚴重受到限流，在第三天晚間才會恢復，研究後發現在影片剛上線時根本無法被推播或是進入到「首頁推薦」，更有很多觀眾沒有接受到上片通知，這樣不穩定的狀況嚴重影響到企劃的產生。

不少觀眾都認為，這些強調演算法出錯的YouTuber都有一個共通點，都是時常接VPN相關業配，可能是觀眾習慣使用VPN收看，導致地區大亂，讓演算法無法追蹤到最本地的訊息，因此才會有頻道相關的數據開始出現錯誤。對此，記者實際詢問YouTube官方，官方也回應：「整體而言，YouTube 推薦系統經過特別設計，可預測及滿足使用者的需求，會透過滿意度問卷調查等方式，瞭解使用者的觀看行為、按讚／按倒讚的內容、訂閱項目和意見回饋，以最高效率推薦合適影片。如同 Google 搜尋，我們會考量頻道的聲譽和品質，據此判斷顯示推薦內容的時機、方式及對象。此外，還會參考外部評估人員的意見，掌握一般觀眾對內容的觀感，確保優質觀看體驗。」

雖然並未直接回應是否受到VPN相關業配導致演算法出現危機，但確實指出會依照頻道整體的聲譽、品質，來決定是否出現在首頁推薦、即將播放等清單。