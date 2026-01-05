　
政治

鄭麗文親送「最高顧問」聘書　王金平：希望國民黨正常發展

▲▼國民黨鄭麗文主席率副主席兼秘書長李乾龍、副主席季麟連、張榮恭、蕭旭岑、文傳會主委吳宗憲，前往宏國大樓拜會前立法院長王金平，並致贈最高顧問聘書。（圖／記者湯興漢攝）

▲國民黨主席鄭麗文拜會前立法院長王金平，並致贈最高顧問聘書。（圖／記者湯興漢攝）

記者鄭佩玟／台北報導

國民黨主席鄭麗文日前宣布聘請前立法院長王金平擔任國民黨的「最高顧問」，為了展現對王金平的高規格重視，鄭麗文今（5日）在4位副主席李乾龍、季麟連、張榮恭、蕭旭岑等人陪同下，親自前往王金平的台北辦公室致送「最高顧問」聘書。王金平會後受訪表示，自己對國民黨有三方面的期待，希望協助國民黨正常發展，並重返執政。

鄭麗文表示，如今國內外局勢交迫、國際局勢詭譎，兩岸局勢艱險、國內朝野對立達到最高峰，憲政面臨僵局，這種種問題，是國家、國民黨非常需要王院長的時刻，希望透過他完整的歷練、長年的從政，以及高度的智慧，協助國民黨為國家的艱困局面奉獻心力。

鄭麗文說，王金平也勉勵國民黨，希望將國家人民的利益放在最優先第一位，一切為公，國民黨就是要為國為民，不是為一黨之私，而是為國家利益、人民福祉來努力，王金平用他的高度也希望協助國民黨，重新思考今日的困局，如何突破國內政治的僵局，團結全台灣2300萬人民，同時為兩岸和平邁出重要的歷史一大步。王金平給予她很多肯定及鼓勵，希望未來能用更大的格局，讓國民黨為中華民國做出更大的貢獻。

王金平則說，非常榮幸接受到鄭麗文與4位副主席聯袂贈送的聘書，擔任國民黨最高顧問，自己期待要努力的有三方面，一方面大家都希望天下為公，以不自私的心態共同面對政局，國內政局現在處於非常對立狀態，盤根錯節，朝野之間的結越結越深、越結越緊，要怎麼解套大家共同來省思，這些都是必須依靠朝野大家真心誠意，一切以國家人民、政局和諧為念，能拋棄意識形態，理性的分析，反省自己、調整自己，共同解決整個朝野對立的問題，讓政局能夠和諧。

第二，王金平指出，希望促進兩岸和平，現在的兵凶戰危應該會獲得緩解；第三是希望能夠有機會幫助國民黨做各方面的發展，使國民黨能發展正常，贏得國人敬重與接受，轉而支持國民黨贏得各方面的選舉，這個自己會盡心盡力來做，讓國民黨正常發展，成為未來國家可能重新執政的政黨，這是我們要共同努力的。

01/03 全台詐欺最新數據

355 1 0204 損失金額(元)

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

