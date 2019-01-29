熱帶農業博覽會29日開幕　蘇貞昌：歡迎來看屏東熱情與美

▲2019屏東熱帶農業博覽會29日開園。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

行政院長蘇貞昌29日出席「2019屏東熱帶農業博覽會」開幕活動時表示，屏東好山好水，生產最好的農產品，政府希望藉由「熱帶農業博覽會」，讓民眾及國內外的朋友看見屏東的蔬果。

▲屏東熱帶農業博覽會開園囉!

蘇貞昌指出，2019年全國性的台灣燈會第一次在屏東舉辦，並在東港、大鵬灣區打造燈區，民眾可以白天看熱博，晚上看燈會。民眾藉著過年假期來屏東，一定物超所值，可以看到好風景、吃美食，感受屏東人的熱情。

他表示，他過去擔任屏東縣長，曾帶領屏東的農會總幹事到台北賣蓮霧、洋蔥等農產品，深知箇中艱苦，現在擔任行政院長，不會忘記故鄉，請民代、立委協助，讓中央核撥的補助款儘快通過，讓屏東更好更進步。

屏東縣政府表示，「2019屏東熱帶農業博覽會」今日起熱鬧開園，這次園區共規劃設置瓜果長廊、迎春花海、水產館及水果樂園等27個特色主題區，包括每年吸引眾人目光的彩繪稻田，並搭配今年生肖豬年主題，呈現雙豬提燈及百步蛇等圖騰。活動自即日起至2月17日止（除夕休園），詳情可上2019熱博官網www.2019ptae.tw查詢。