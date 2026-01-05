　
國際

控訴美軍冷血襲擊！委內瑞拉80人「保護馬杜洛」陣亡：隨扈死很慘

▲▼美軍3日空襲委內瑞拉首都卡拉卡斯，發生爆炸。（圖／路透）

▲美軍3日空襲委內瑞拉首都卡拉卡斯，發生爆炸。（圖／路透）

記者羅翊宬／綜合報導

美國總統川普下令美軍陸軍特種部隊「三角洲部隊」於當地時間3日突襲委內瑞拉安全屋，成功生擒委國總統馬杜洛並押送美國候審。委內瑞拉政府指控，美軍這場行動造成至少80人死亡，多數為馬杜洛總統的隨扈與平民，其中還包括多名古巴籍人士，美軍則宣稱無人陣亡。

根據《路透社》、《CNBC》與《紐約時報》，委內瑞拉國防部長帕德里諾（Vladimir Padrino López）於4日透過全國電視演說，強烈譴責美國的軍事行動，指稱馬杜洛遭到美軍生擒前，其大部分警衛人員，包括軍人與平民，已在美軍突襲中遭到冷血殺害。

雖然帕德里諾並未公布確切死傷數字，但《紐約時報》引述一名不具名的委內瑞拉高層官員指出，美軍攻擊造成的死亡人數已攀升至至少80人，死者包含馬杜洛的隨扈與一般民眾，但實際死亡人數仍可能持續攀升。

▲▼委內瑞拉總統馬杜洛（Nicolás Maduro）被抓捕至美國。（圖／路透）

▲委內瑞拉總統馬杜洛被抓捕至美國，喊「新年快樂」。（圖／路透）

報導指出，美軍行動發生於當地時間凌晨，空襲範圍涵蓋委內瑞拉首都卡拉卡斯，以及鄰近的米蘭達州、阿拉瓜州與拉瓜伊拉州。除了馬杜洛所藏身的安全屋外，卡拉卡斯機場西側、屬於低收入戶聚集的沿海住宅區公寓也慘遭波及，造成部分居民死亡或重傷。

美軍隨後由陸軍最精銳的特種部隊「三角洲部隊」突襲闖入安全屋，當場逮捕睡夢中的馬杜洛夫婦，並將他與其配偶強制押送至美國紐約關押候審。美方並未對外說明具體法律依據與後續司法程序細節。

川普則在接受美媒《福斯新聞》專訪時透露，這次行動中美軍「沒有任何人死亡」，僅有少數士兵受傷，且皆已安全撤離。他同時提到，有「許多古巴人」在行動中喪命，暗示馬杜洛身邊的古巴籍隨扈遭到重創。

美媒《CNN》則引述古巴政府說法，稱在這場美軍突襲委內瑞拉的行動中，共有32名古巴人在戰鬥中喪生。古巴共和國主席迪亞斯（Miguel Díaz-Canel）透過社群平台X發文譴責美國，稱其為「針對勇敢的委內瑞拉人民和我們美洲的國家恐怖主義」，並稱陣亡的32名古巴人是應南美國家的請求，代表革命武裝力量和內政部執行任務。

在委內瑞拉國內，最高法院已指示副總統羅德里格斯（Delcy Rodríguez）出任代理總統。委國防長帕德里諾公開表態支持羅德里格斯接掌政權，並強調軍方已在全國動員，宣稱將「捍衛國家主權」。

01/03 全台詐欺最新數據

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

馬杜洛被捕後多次變裝　押解過程衣著全曝光！

美軍押解馬杜洛抵達紐約！　下周受審最重「終身監禁」

控訴美軍冷血襲擊　委內瑞拉80人陣亡

委內瑞拉防長：武裝部隊已啟動全面戰備狀態

美軍一夜活捉馬杜洛！中共國師哽咽自搧巴掌

日知名軟糖出護手霜「長超像」 台遊客吃一半吐掉：怪怪的

委內瑞拉「超級內鬼」引路　輕鬆生擒馬杜洛

下一個委內瑞拉？ 　川普點名拉美3國要「他」小心點

被川普警告　哥倫比亞宣布進入一級戰備

改口！委國代理總統：願與美國合作

白宮副幕僚長妻子暗示：格陵蘭，快了

馬杜洛去年嗆川普「來抓我」！白宮PO片開酸

大選贏馬杜洛百萬票　流亡領袖：我才是總統

古巴慘了？　痛失盟友馬杜洛「恐陷斷油斷電」

馬杜洛疑「比讚」照曝　被押喊新年快樂

川普：委內瑞拉新總統若「不做正確的事」　將付慘痛代價

分析川普打委內瑞拉原因　范琪斐：同邏輯是否也會接受中國管台灣？

美國3日凌晨對委內瑞拉發動大規模行動，逮捕長期執政的專制總統馬杜洛及其妻子，並將兩人押解回美國境內。對此，媒體人范琪斐4日分析，自己不認為川普會為了台灣跟中國開戰，川普不想做全世界警察，所以打委內瑞拉不是為了公平正義，只是利益，川普把拉美視為美國地盤，委內瑞拉這麼不聽話，怎麼可以？但這個邏輯很可怕的是，川普可能也可以接受俄羅斯有自己的地盤，烏克蘭給俄羅斯管，是不是說，也接受中國有自己的地盤，台灣給中國管？

委內瑞拉「其實跟台灣有仇」　呂秋遠曝2大舊恨！

川普宣布「掌控委內瑞拉」：美國說了算

解放軍嫡傳委內瑞拉軍隊潰敗　專家點出中國軍事體系核心弱點

外界憂共軍對台複製「斬首」行動　國防部：對各種突發狀況都有整備

關鍵字：

北美要聞委內瑞拉馬杜洛川普卡拉卡斯

