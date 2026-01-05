控訴美軍冷血襲擊！委內瑞拉80人「保護馬杜洛」陣亡：隨扈死很慘

▲美軍3日空襲委內瑞拉首都卡拉卡斯，發生爆炸。（圖／路透）

記者羅翊宬／綜合報導

美國總統川普下令美軍陸軍特種部隊「三角洲部隊」於當地時間3日突襲委內瑞拉安全屋，成功生擒委國總統馬杜洛並押送美國候審。委內瑞拉政府指控，美軍這場行動造成至少80人死亡，多數為馬杜洛總統的隨扈與平民，其中還包括多名古巴籍人士，美軍則宣稱無人陣亡。

根據《路透社》、《CNBC》與《紐約時報》，委內瑞拉國防部長帕德里諾（Vladimir Padrino López）於4日透過全國電視演說，強烈譴責美國的軍事行動，指稱馬杜洛遭到美軍生擒前，其大部分警衛人員，包括軍人與平民，已在美軍突襲中遭到冷血殺害。

雖然帕德里諾並未公布確切死傷數字，但《紐約時報》引述一名不具名的委內瑞拉高層官員指出，美軍攻擊造成的死亡人數已攀升至至少80人，死者包含馬杜洛的隨扈與一般民眾，但實際死亡人數仍可能持續攀升。

▲委內瑞拉總統馬杜洛被抓捕至美國，喊「新年快樂」。（圖／路透）

報導指出，美軍行動發生於當地時間凌晨，空襲範圍涵蓋委內瑞拉首都卡拉卡斯，以及鄰近的米蘭達州、阿拉瓜州與拉瓜伊拉州。除了馬杜洛所藏身的安全屋外，卡拉卡斯機場西側、屬於低收入戶聚集的沿海住宅區公寓也慘遭波及，造成部分居民死亡或重傷。

美軍隨後由陸軍最精銳的特種部隊「三角洲部隊」突襲闖入安全屋，當場逮捕睡夢中的馬杜洛夫婦，並將他與其配偶強制押送至美國紐約關押候審。美方並未對外說明具體法律依據與後續司法程序細節。

川普則在接受美媒《福斯新聞》專訪時透露，這次行動中美軍「沒有任何人死亡」，僅有少數士兵受傷，且皆已安全撤離。他同時提到，有「許多古巴人」在行動中喪命，暗示馬杜洛身邊的古巴籍隨扈遭到重創。

美媒《CNN》則引述古巴政府說法，稱在這場美軍突襲委內瑞拉的行動中，共有32名古巴人在戰鬥中喪生。古巴共和國主席迪亞斯（Miguel Díaz-Canel）透過社群平台X發文譴責美國，稱其為「針對勇敢的委內瑞拉人民和我們美洲的國家恐怖主義」，並稱陣亡的32名古巴人是應南美國家的請求，代表革命武裝力量和內政部執行任務。

在委內瑞拉國內，最高法院已指示副總統羅德里格斯（Delcy Rodríguez）出任代理總統。委國防長帕德里諾公開表態支持羅德里格斯接掌政權，並強調軍方已在全國動員，宣稱將「捍衛國家主權」。