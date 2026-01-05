台鐵集集線第一階段今復駛　預計7月全線恢復營運

▲台鐵集集線第一階段今復駛。（圖／台鐵提供）



記者周湘芸／台北報導

台鐵集集線2021年因台16線公路邊坡崩塌，導致濁水站至車埕站間中斷行駛。歷經4年，台鐵今舉辦集集線第一階段復駛典禮，已完成第2號及第3號隧道改善工程，預計於今年7月完成全線復駛。

台鐵公司今於集集車站站前廣場舉行「集集線第一階段復駛典禮」，交通部長陳世凱致詞指出，集集線不僅是一條交通路線，更承載著地方居民的生活軌跡與世代記憶。觀光若能自然結合在地生活，才能長久且深刻，未來將持續推動鐵道與觀光整合，並規劃串連高鐵彰化站，帶動沿線整體發展。

台鐵公司表示，集集線第一階段復駛具有指標性意義，象徵集集支線復建工程已取得關鍵進展。配合推動的「台鐵集集支線基礎設施改善計畫」，已完成第2號及第3號隧道改善工程，包含結構補強、邊坡穩定及整體行車安全提升，強化營運安全與可靠度。

台鐵公司也說，後續相關工程將持續依期程推進，預計於今年7月完成全線復駛，屆時集集線將以更安全、穩定的服務品質，重新成為串聯交通、觀光與地方文化的重要鐵道路線。

