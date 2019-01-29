團客帶肉「旅行社連坐」　葉毓蘭酸：拘留15天如何？





▲蘇貞昌表示，若旅客參加旅行團夾帶肉回台，旅行社應連帶責任。（圖／記者謝盛帆攝）

政治中心／綜合報導

為防堵非洲豬瘟疫情入侵，行政院長蘇貞昌28日要求，若有旅客參加旅行團夾帶肉品入境，「導遊及旅行社」應負連帶責任，依現行法律最高可罰15萬元，引發旅行業狂譙「關我屁事」。前警大教授葉毓蘭對此表示，真的迷信連坐法，就下更猛藥「宣布進入緊急時期」如何？

蘇貞昌28日在「因應非洲豬瘟各階段應變工作決策會議」會中表示，農曆春節將屆，為避免中國大陸肉製品走私入境，請海委會於年節期間加強查緝工作，「若有旅客參加旅行團夾帶肉品進台，導遊及旅行社應負連帶責任，請交通部研議針對導遊及旅行社的罰則，並確實執行。」

觀光局指出，若團客違規夾帶肉品入台，旅行社未善盡告知責任，現行可依《發展觀光條例》第53條規定，若有「損害國家利益」可開罰旅行社3萬以上、15萬以下罰鍰；針對旅遊業受雇人員可開罰1萬以上、5萬以下罰鍰，但實際須依個案認定。

▲蘇貞昌要求，團客如果帶肉旅行社要連坐，引來許多撻伐聲浪。（圖／翻攝自靠北金門）

針對旅客帶豬肉，旅行社連帶負責，網友們表示「身為一名導遊，我覺得很無言」、「要不要連機場也一起罰算了」、「這跟旅行社有啥關係？又關領隊導遊什麼事？」、「台灣導遊只是在機場接機，哪知道團客有沒有帶違禁品闖關也無法現場告知，該罰的應該是帶團入境的領隊才是」。

葉毓蘭也於29日在臉書上，先誇講蘇貞昌有魄力，話鋒一轉再說「不過是叫別人負責任。虧您還是法律人，連最起碼的民主法治ABC都忘了，至少也要權責相當，至少也要罪刑法定。真的迷信連坐法，就下更猛的藥吧：直接宣布進入緊急時期，感戴（敢帶）豬肉入境，一律拘留15天，如何？」

「旅行社業者和導遊沒有賺那麼多錢，也不是這些旅客的爸爸媽媽，現代人連父母的話都不聽了，會聽旅行社業者和導遊的話？」葉毓蘭強調，照蘇貞昌的邏輯，如果連坐法有用，警察機關的貪凟酒駕早該消聲匿跡了。

最後，葉毓蘭表示，「別讓其他國家笑我們擄豬勒贖、公然搶錢，請在機門口張貼巨幅告示，提醒旅客我們對肉類產品的鉅額罰款及零容忍政策，並容許旅客能在知悉政策可以自動丟棄在檢疫桶內銷燬。」