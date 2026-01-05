　
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

台鐵月台下「藏一排藍色椅子」給誰坐？釣出小編妙回　全場讚爆

 ▲▼台鐵TEMU2000形傾斜式電聯車,普悠瑪號,傾斜式列車,火車,交通,花東鐵路電氣化,鐵道運輸,東部幹線,返鄉,連假。（圖／記者李毓康攝）

▲網友發現月台下方有一排椅子。（示意圖／資料照）

記者施怡妏／綜合報導

有網友發現，台鐵月台下方竟藏著一整排藍色座椅，不禁好奇「這椅子是給誰坐的？」貼文立刻引法網友熱論，留言區出現各種腦洞大開的回覆「給朱自清的爸爸，橘子太多，累了坐一下」、「朱自清他爸跟楊喚都可以坐」。還釣出台鐵小編解釋，「對向月台上並無橘子攤商的蹤跡，請朱先生別再執意攀爬」。

月台下藏一排椅子？　台鐵幽默曝真相

有網友在Threads發文，在月台與鐵道間的狹小空間裡，整齊擺放著一排藍色椅子，不像是要給乘客坐的，「這個椅子在月台下面是給誰坐的？」

貼文曝光，超過160萬名網友瀏覽，留言數近800則，「來自地獄的使者」、「怕胡適的爸爸爬太累，給他坐的」、「怕朱自清老爸橘子還沒撿完火車就來，讓他中場休息一下」、「這是料理鼠王等車的椅子啦！他們要去上班，通勤很累的」、「那是在擋橘子的，不然朱自清的橘子就滾進去了」、「以防之後人太多，可以暫時在下面等」、「爬不上月台的時候可用，有椅子就好爬多了」、「他們沒有買月台票，所以在月台下面等」。

貼文還釣出台鐵小編留言，「這段影片捕捉了一個非常奇特的超現實場景，以下是台鐵的分析， 綜合研判：這些可能是舊款被淘汰的椅子，暫時堆放在不影響行車淨空的地方。」最後還補上一段，「總結：對向月台上並無橘子攤商的蹤跡，請朱先生別再執意攀爬，否則除了將依鐵路法立即送辦，若火車經過，肥胖的身子恐怕是進不了被椅子擺滿的暫避空間。」

網友看完後笑翻，「喜歡台鐵小編在面對Threads上有關台鐵批評建議時都會認真回覆，有朱自清的貼文也會胡言亂語」、「台鐵也太幽默了吧」、「精闢的分析，加上跳tone的朱先生與橘商，台鐵官方脆編這回覆需要上簽核准嗎」、「小編好有哏」。

在 Threads 查看
01/03 全台詐欺最新數據

