政治 政治焦點 國會直播 專題報導

北京也可發動斬首？　6張圖看委內瑞拉對台灣安全影響＆訊息戰場

▲▼習近平,委內瑞拉,馬杜洛,習近平馬杜洛,馬杜洛習近平。（圖／新華社）

▲委內瑞拉總統馬杜洛與中國國家主席習近平。（資料照／新華社）

記者陶本和／台北報導

美國總統川普近日發動「絕對決心行動」（Operation Absolute Resolve），以閃電戰模式生擒委內瑞拉總統馬杜洛，掀起國際高度關注。值得注意的是，美軍此一舉動，牽動世界民主友盟與威權國家CRINK勢力的大國角力，甚至波及台灣的安全局勢；因此，《ETtoday新聞雲》彙整相關資訊，一次了解委內瑞拉的政體與內政，以及委國與中國、CRINK集團等連動關係，乃至於台灣在此一國際事件中，在訊息認知空間所會面臨的攻擊敘事。

美國總統川普（Donald Trump）近日下令對委內瑞拉多處軍事設施展開突襲行動，並證實逮捕委內瑞拉總統馬杜洛（Nicolás Maduro）及其妻子西莉亞．弗洛雷斯（Cilia Flores）；由於美軍從開始發動攻擊，到生擒馬杜洛夫婦離開委國，行動僅花短短80分鐘，而且委國鉅資引進中國、俄羅斯等軍事裝備，在美軍電戰攻勢下，完全面臨癱瘓的窘境，被外界視為教科書級別的斬首行動。

▲▼6張圖解析委內瑞拉與CRINK集團關係與政體，以及國際事件對台灣安全情勢影響。（AI協作圖／記者陶本和製作，經編輯審核）

▲委內瑞拉與CRINK集團關係與政體。（AI協作圖／記者陶本和製作，經編輯審核）

委內瑞拉與CRINK集團關係與政體比較

在整體世界局勢中，大致可分為兩大聯盟，一是以美國為首，集結日本、菲律賓、澳洲、歐盟、台灣等國家，可統稱為「民主友盟」；相對而言，委內瑞拉是被歸類在以中俄為首的「CRINK」集團，也就是與中國、俄羅斯、伊朗與北韓等威權國。

對照委內瑞拉總統馬杜洛、中國國家主席習近平領導下的國家體制，可看出CRINK集團的國家特性。首先，在選舉體制上，委內瑞拉總統直接取消反對派領袖的參選資格，也操控計票系統，並透過軍警鎮壓抗議者；而中國方面，在2018年修憲，廢除國家主席任期限制，追求實質終身執政；也以反腐名義，打破隔代接班慣例。

在軍隊領導方面，委內瑞拉把石油、礦產、糧食分配等國家經濟命脈，交由軍方將領掌控，讓軍隊成為利益共同體；而中國則是以著名的「黨指揮槍」為名，透過軍改、人事清洗，確保軍隊效忠。

人民管控部分，委內瑞拉動用情報機構（SEBIN）進行法外逮補、酷刑甚至處決，在其體制的統治下，導致數百萬國民逃離委內瑞拉，成為近代大規模的難民潮之一；而中國方面，建立「天網」的監控系統與社會信用體系。

▼馬杜洛與習近平領導政體比較。（AI協作圖／記者陶本和製作，經編輯審核）

▲▼6張圖解析委內瑞拉與CRINK集團關係與政體，以及國際事件對台灣安全情勢影響。（AI協作圖／記者陶本和製作，經編輯審核）

在國家企業掌控部分，委內瑞拉採取大規模國有化私營企業，後來導致嚴重的通貨膨脹，以及經濟崩潰，而國家核心權力透過黑市交易，進行匯率操控；中國方面，則採取打擊私營科技巨頭，好比阿里巴巴與騰訊，強化國有企業的主導地位。

在毒品管制方面，委內瑞拉是由軍方所控制的「太陽集團」，直接參與古柯鹼的運輸，以毒品來換取外匯；而中國則是被指控以補貼方式或縱容芬太尼化學前驅物出口，這也被其他國家視為是對西方的「逆向鴉片戰爭」。

▼馬杜洛與習近平領導政體比較。（AI協作圖／記者陶本和製作，經編輯審核）

▲▼6張圖解析委內瑞拉與CRINK集團關係與政體，以及國際事件對台灣安全情勢影響。（AI協作圖／記者陶本和製作，經編輯審核）

至於CRINK聯盟的戰略佈局，該聯盟以中俄為首，意在推動「百年未有的大變局」，中國在幕後支持俄羅斯、伊朗、委內瑞拉等「反美國家」，形成戰略同盟，要改寫二戰後的國際秩序；而委內瑞拉則是在拉丁美洲，扮演核心的「反美前哨站」角色，是CRINK集團對抗美國的戰略支點。

6 QA看委內瑞拉事件對台灣安全情勢影響

美軍生擒馬杜洛事件後，在台灣社會也有高度的討論，訊息認知戰場也成為攻防重點。首先，「今日委內瑞拉，明日台灣」的討論，一位國安人士表示，從政治體制、國家行為、國際地位，以及內部治理等4個面向，可以比較出台灣與委內瑞拉的區別很大。

在政治體制方面，台灣是擁有普選總統的民主社會，而委內瑞拉是獨裁政體，且不被西方世界承認；國家行為部分，台灣無庸置疑是世界供應鏈的核心，而委內瑞拉是由國家力量來主導毒品輸出；在國際地位上，台灣是與美日菲澳，以及歐洲等的民主友盟，而委內瑞拉是與威權集團友好；在內部治理方面，台灣是自由社會，委內瑞拉內部民怨沸騰，且有百萬國民逃離，掀起難民潮。

▼委內瑞拉事件對台灣安全情勢影響。（AI協作圖／記者陶本和製作，經編輯審核）

▲▼6張圖解析委內瑞拉與CRINK集團關係與政體，以及國際事件對台灣安全情勢影響。（AI協作圖／記者陶本和製作，經編輯審核）

第二，美國打擊目標到底是誰？國安人士說，美國打擊的對象很清楚，是以國家力量輸出毒品者，這包括這次委內瑞拉外，當然還有被控輸出芬太尼的中國；更進一步言，也是針對整個威權集團與政體。

第三，委內瑞拉中製的防空系統實戰慘敗？國安人士說，委內瑞拉軍方多年來斥巨資引進中國軍事裝備，打造了號稱「南美洲最現代化」的防禦體系。

軍事專家受訪表示，過去十年間，北京向加拉加斯輸出了全套的軍事解決方案，台灣的在地協力者過去也大力的吹噓，這些軍事能力包括：天眼與導航：委軍全面接入中國「北斗衛星導航系統」，並在埃爾松布雷羅（El Sombrero）運作中國建立的衛星地面站，理論上擁有獨立於美國GPS之外的精確打擊與通訊能力。

在制空與打擊面上，委國裝備了中國製雷達系統，好比JYL-1三座標雷達等及先進指管，讓委國擁有號稱南美最強的北京神盾防空網。至於在地面與特戰能力上，近年來委內瑞拉的中高階軍人大量的前往中國接受訓練。

另外，在網絡與情報上，委國則透過中興通訊（ZTE）技術建立的數位監控系統與「祖國卡」數據庫，被認為能有效掌控社會動向並防禦網絡滲透。

這位專家指出，當「絕對決心行動」的電子戰序幕拉開，這條精心打造的防線卻顯得脆弱不堪，戰事爆發的第一小時，最讓軍事專家震驚的不是雙方火力的差距，而是委內瑞拉軍方的「資訊沉默」。他表示，越來越多的消息透露，美軍的電子壓制在瞬間癱瘓了師承解放軍的指管，被寄予厚望的中製雷達系統在面對美軍先進的干擾技術下，甚至無法分辨誘餌與實體。

總體而言，該位專家表示，委內瑞拉軍隊的表現，折射出中國軍事體系的一個核心弱點，「硬體堆砌」不等於「體系作戰能力」。他說，中國的軍事輸出往往強調單一裝備的性能數據，或者閱兵式上的視覺震撼，但在系統整合與實戰能力，明顯尚未經過現代高強度戰爭的檢驗。

▼委內瑞拉事件對台灣安全情勢影響。（AI協作圖／記者陶本和製作，經編輯審核）

▲▼6張圖解析委內瑞拉與CRINK集團關係與政體，以及國際事件對台灣安全情勢影響。（AI協作圖／記者陶本和製作，經編輯審核）

再者，北京是否有可能比照美國，對台灣發動入侵與斬首？國安人士表示，綜合相關訊息，該攻擊很明顯是產製「美國可以這樣入侵與斬首委內瑞拉總統，中國也可以這樣對台灣」的敘事。

國安官員表示，中國的入侵劇本不是秘密，歷次演習都在宣傳 。真正能阻止中國執行此劇本的，不是國際公約，是台灣自身堅實的軍事實力。唯有持續強化國防，才是嚇阻侵略的唯一保證。

至於台灣在這波訊息戰中，台灣方面著重的重點為何？國安人士概略區分為三：定義本質、建立信心與揭穿假象。首先，定義本質部分，是強調台灣與委內瑞拉根本性的不同，台灣是民主陣營的資產，並非獨裁國家；第二，建立信心部分，這次實戰凸顯了美系軍備的優勢，對台灣防衛能力抱持信心，也是要破除對中製武器的迷思；第三是揭穿假象，強調中國作為安全盟友的不可靠性，也提醒區域間的夥伴，依賴中國的高風險。

最後，在此一事件的結論為何？國安人士認為，委內瑞拉事件並非台灣的危機，反而是戰略機遇。他說，尤其在軍事上，驗證了中式裝備系統的問題，與美系防禦鏈存在的實戰差距。

▼委內瑞拉事件對台灣安全情勢影響。（AI協作圖／記者陶本和製作，經編輯審核）

▲▼6張圖解析委內瑞拉與CRINK集團關係與政體，以及國際事件對台灣安全情勢影響。（AI協作圖／記者陶本和製作，經編輯審核）

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

民進黨立委林宜瑾提案修「兩岸人民關係條例」，將法律名稱改為「台灣與中華人民共和國人民關係條例」，並主張刪除原條文中「國家統一」字眼。對此，國民黨副主席蕭旭岑今（5日）表示，這件事只要過了民進黨團，就不可能善了，後續會被視為法理台獨，就符合大陸動武條件，自己會判斷賴清德是不是希望這件事情發生，兩岸有衝突，因此可以戒嚴、停止2028的選舉。但自己認為美國會出手，叫賴清德去擋下來。

