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超美地球飄天空　新竹市出現網美打卡新地標

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▲超美地球飄天空　新竹市出現網美打卡新地標。（圖／新竹市政府提供）

▲新竹市幸福廣場上空出現一顆超美地球，成為網友相爭打卡新地標。（圖／新竹市政府提供，下同）

記者陳凱力／新竹報導

新竹市區的幸福廣場上面最近出現了一顆直徑七公尺的漂浮地球，到了晚上微微發亮，絕美之姿正翻護城河，吸引許多市民紛紛打卡自拍驚呼「好美」。其實這是「2019新竹過好年」的藝術裝置，新竹市政府25日起將以《探索》為主題，在護城河與東門圓環沿線規劃藝術燈節，要讓竹市變身為「銀河探險樂園」。市長林智堅也搶先體驗，與多項藝術品拍出「借位」網紅美照，力邀國人妥善利用延長至2月的竹市暖冬國旅補助，來訪燈節踩點蒐集美照，來場奇幻的太空之旅。

▲超美地球飄天空　新竹市出現網美打卡新地標。（圖／新竹市政府提供）

這顆漂浮大球是英國藝術家路克・傑朗姆的作品《蓋亞》，蓋亞意思即為地球，該裝置大小約為真實地球的180萬分之一，印有NASA授權的地球表面圖像，如果觀眾在距離這件作品211公尺處觀賞，就等於太空人站在月球表面觀看地球；林智堅市長也現場示範了幾個拍照姿勢，創意拍出撐住、接住地球的神借位拍法，也由下至上拍出「逆天」長腿。

從東門城到幸福廣場，太空主題的大型藝術燈飾將護城河點綴為「銀河探險樂園」，林智堅市長也與護城河沿岸的《月球寶寶》太空裝燈泡人拍出「雙市長」俏皮美照，三件太空飛船組成的《探索紀念》、夜晚向天頂發射光束的《月球太空計畫-太空艙》也很吸睛，護城河面的互動燈藝術《光電獸#12 河》、《時間是一道長河》，則讓民眾可透過聲音、手機QRcode與作品互動。

▲超美地球飄天空　新竹市出現網美打卡新地標。（圖／新竹市政府提供）

燈節將於25日禮拜五晚上六點半於228公園開幕，宇宙人、林瑪黛 MATELIN也將到場開唱，策展人杜昭賢表示，這次燈節主題是探索，以科技讓作品與民眾產生互動，盼新竹市的大人小孩快樂過好年。專案經理葉書維表示，《蓋亞》是一個氣球裝置，考量到新竹風大的自然特性，因此路克的團隊選在有遮蔽幸福廣場呈現，不僅安全，同時幸福廣場也能呼應了本次燈節探索幸福的主軸。

相關活動訊息請上2019新竹過好年FB粉絲專頁或活動官方網站查詢、文化局洽詢專線03-5337945，或洽1999為民服務專線。

▲超美地球飄天空　新竹市出現網美打卡新地標。（圖／新竹市政府提供）

▲超美地球飄天空　新竹市出現網美打卡新地標。（圖／新竹市政府提供）

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關鍵字：新竹市政府,燈節,地球,幸福廣場,國旅補助

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