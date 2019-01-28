阿嬤給「金包裝巧克力」！小姪女咬一口：好鹹喔～　她一看傻眼：這OO塊欸

▲阿嬤啊！這是雞湯塊不是巧克力啦！（圖／翻攝自爆廢公社）

網搜小組／綜合報導

包裝設計到底有重要？一位女網友表示，她的姪女跑來跟她說「姑姑，阿嬤給的巧克力好鹹喔！」她仔細一看後，才發現小姪女吃的根本是「雞湯塊」。看到貼文後，網友忍不住笑呼「腎臟求安慰」、「我的舌頭隔著螢幕覺ㄉ麻麻的」，許多人則是分享類似經驗「這小事……我姑姑吃過放冷凍的魚飼料磚」。

一名女網友在臉書《爆廢公社二館》貼出一段對話，只見小姪女跑來跟她說「姑姑，阿罵給的巧克力好鹹喔～」，她則是把「巧克力」拿起來檢視，最後忍不住大呼「老媽這是雞湯塊啦～」阿嬤便解釋，她在冰箱看到「金色的很漂亮」，以為是巧克力就拿給孫女。

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▲許多網友似乎都曾被包裝誤導、吃過雞湯塊。（圖／翻攝自爆廢公社）

看到貼文後，其他人紛紛笑噴「哈哈哈～喝點水。吃些蔬菜～雞汁風味湯」、「趕緊喝200cc溫開水……這樣肚子裡就有一碗湯了」、「巧克力也有出高湯口味了嗎」、「這盒巧克力吃完立馬洗腎」、「好想知道這是什麼味道，但我不想試」。

不過，小姪女並不是孤單的，許多網友也留言分享類似經驗「哈哈～我兒子有一次也從冰箱拿雞湯塊來吃～他以為是巧克力」、「我小時候也誤吃過，以為日本的大顆牛奶糖」、「這小事……我姑姑吃過放冷凍的魚飼料磚（長得很像巧克力磚）」、「我是誤食婚禮上送的香皂……以為是白巧克力」。

「國小的時候回到家，姪女那時五歲吧，趕緊湊到我身邊說『小姑姑～～爸爸車上有果凍，我們去車上吃果凍』，我就帶著她去車上……結果是芳香劑，還好她沒吃」、「看到這個讓我想到……小時候在床上看到一片很像脆迪酥的小碎片，我以為是脆迪酥，所以我就拿起來吃，咬咬咬發現這個嚼勁這個味道……乾是腳皮，馬上吐出來」。

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