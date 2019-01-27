「安安你好」聊天室畫面曝光！六、七年級噴淚　地方老司機暴動蓋樓

▲網友張貼「尋夢園聊天室」歷史資料截圖。（圖／翻攝自爆廢公社）

生活中心／綜合報導

隨著網路時代的進展，從MSN、雅虎即時通，到LINE和臉書訊息，聊天工具不斷改變更新。一名女網友在臉書上PO出歷史資料截圖，內容是「尋夢園聊天室」，立即引了2200人按讚：「好懷念啊～」

女網友在臉書社團「爆廢公社」上貼出一張照片，是過去聊天室的歷史畫面，「安安你好」是過去在聊天室的招呼語，然而隨著聊天工具的演變，這句話也變得相當少見，讓她好奇大家還記得嗎，「只是突然想知道，大家多久沒說安安了？」

「這樣會暴露我的年紀嗎？」原PO同時也想到以前沒手機可以玩的日子。熟悉的聊天畫面，也讓一堆六、七年級生看了超有感，釣出一堆在網路上沉水的老網友，紛紛蓋750樓留言：「這好玩」、「安安住哪幾歲給虧嗎？」、「懷念以前的聊天室，真的有約到妹」、「尋夢園好玩」、「以前超愛玩的」、「第一個曖昧對象就是在080認識的」。

還有網友表示：「中部人聊天室練習打字的好地方」、「上禮拜去網咖還有看到人家開類似的聊天室」、「以前都是要即時通或msn，現在都是要LINE，時代變了」、「7年級的回憶」、「高雄網路聊天室，聊了10年，一天見5個網友」；也有網友透露：「隱管110級直接看到所有人私聊，畫面一次都是2-3頁在跳IP位置。」