準媽媽破水「急臥床安胎」！傳訊請長假...老闆娘要她「進公司交接」　網無言

▲準媽媽孕期如果有不適或異狀，最好就醫檢查，並遵守醫囑安胎休養。（圖／達志／示意圖）

網搜小組／綜合報導

一位女網友今日在臉書表示，懷有7個月身孕的她，昨日因為胎膜破裂，緊急到醫院檢查；事後她向老闆娘表示，根據醫生建議，她需要開始請長假安胎，沒想到對方竟然要她「休息2天後到公司交接工作」，讓原po看了很無言。網友紛紛表示「不懂老闆娘想法」，「可以進公司的話幹嘛請假？」

一位準媽媽在臉書「爆廢公社」中貼出一張對話紀錄表示，懷有7個月身孕的她，週六凌晨「胎膜破掉、流出羊水」，緊急到醫院安胎，醫生也建議要臥床到32週到孩子出生。等到一連串檢查工作結束後，原po傳訊息跟老闆娘說自己需要請假，沒想到對方的回覆卻讓她很無言。

從對話記錄中可見，原po說因為胎兒還太小，必須要在醫院躺到小孩出生，所以從禮拜一開始沒有辦法進公司，必須要請安胎假。沒想到同樣身為一位母親的老闆娘，竟然回她說「這2天你就好好休息，但星期一早上妳必須進公司，將你的工作及進度，和XX交接清楚。」最後還說「這是妳必須做的，也是妳的責任！」

▲ 準媽媽因安胎請假，老闆娘的回覆讓人好心寒 。（圖／翻攝自爆廢公社）

原po表示看到這樣的回覆實在不知道該說什麼，自己是擔心孩子才決定要請假，「就算她不說，我也會把工作交代給同事。」她也表示謝謝網友的建議及關心，目前最重要的工作就是好好安胎到寶寶出生。

po文一出，有經驗的媽媽們都憤怒表示，「羊水破了，是要臥床平躺安胎的，連下床上廁所都不行，吃喝拉撒都要在床上，不然羊水還會再流出來」、「如果因為這樣有任何閃失，請問公司如何理賠？」、「這話回的太沒人情味了，心寒」、「能去公司的話他媽還要請假嗎？」、「交接工作還有很多方法的好嗎」。不過也有人認為老闆娘應該只是用詞太嚴厲，應該沒有惡意，希望原po不要太在意，好好休息養胎比較重要。

根據《性別工作平等法》規定，「受僱者經醫師診斷需安胎休養者，其治療、照護或休養期間之請假及薪資計算，依相關法令之規定。」且勞工為安胎請假時，雇主不得拒絕，或是視為缺勤而影響其全勤獎金、考績或為其他不利的處分。

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