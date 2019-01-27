影／「火車劈腿男」找到了！原來糾纏前女友　新營妹哭整晚：已分手

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網路力量真強大！一名正義女網友26日搭南下自強號聽到一名男乘客講電話，發現對方劈腿，「我知道聽別人講電話不對，但是真的太渣了，我忍不住」，她公布男生特徵希望被蒙在鼓裡的女生注意。經過一夜，苦主的朋友今天（27日）與原PO聯絡表示，女生幫住在台北的男友繳車貸，得知後哭了一整晚已經分手，且對方劈腿的對象還是前女友，「說是去屏東出差前一天要提早過去宿舍」。

女乘客26日深夜在「爆廢公社二館」臉書社團還原事發經過，她聽到該男說「對啊，是她載我來搭車的，妳放心啦，她不會知道的！我跟她說我出差，等一下到妳家，我就馬上跟她說搭車太累了，我要睡覺就好了啊」。

原PO表示，該男還講「怎麼會呢，我當然愛的是妳啊」、「等她幫我繳完費用，之後我就會離開她的，到時候我就可以搬去跟妳住了」、「好啦，等等見面聊喔，愛妳」。

▼原PO說，該男在新營車站上車，「出差地點」是台南以南。（圖／翻攝Google Map）

原PO指出，原本快睡著，但被對方講電話太大聲而吵醒，「我知道聽別人講電話不對，但是真的太渣了，我忍不住，希望女孩在爆廢。」她公布車票，自己搭141車次自強號，坐在3號車廂，當晚9時47分抵達台南站，「我在台南站下車，他還在車上，所以出差地點是台南以南。」

原PO說，該男戴眼鏡、穿卡其色外套和牛仔褲，若有女生送男友或老公到新營車站搭車，且對方又說要出差，「看晚上要不要開個視訊」。她後來補充說，「我也不想雞婆，但是真的看不下去。車上人擠人的關係，也不方便拿手機拍照。」

對此，有網友說，「唉，好女孩通常都是這樣被傷害光」；原PO回，「真的！聽到我一股火都起來了」。有人表示「渣會引起共憤」；原PO回「真的！想想還是打上來，也許有那麼一點點機會可以讓她看到」。也有人說「這如果找到簡直有夠神的」；原PO回「這是真的...我覺得男方看到不承認的機率比較高。」她回應網友問題怒斥，「還利用女生幫忙繳貸款，利用完就丟，我真的是很想給他尻下去。」

▼原PO搭火車聽到男子和別人講電話，意外發現對方劈腿。（圖／火車示意照／圖中人物和新聞無關／記者謝婷婷攝）

原PO今中午又在「爆廢公社二館」臉書社團發文，「恭喜老爺賀喜夫人，女孩的朋友跟我聯絡了。有跟上昨天渣男文嗎，此文一出全新營男孩都放心了，爆系真的很強大，千萬不要做壞事就不會被發現。」

根據原PO貼出和女生朋友的對話截圖，只見對方說女生「哭了一整個晚上」，男生是台北人下來找女生，說是去屏東出差前一天要提早去宿舍，女生則是新營人；男生因沒加入爆料公社、爆廢公社，所以沒看到發文；至於貸款是男生的車貸，女生剛開始繳沒多久。

女生朋友說，他們看到發文後就立刻去問女生是不是她男友；原PO說，「快點請她放生，不要繼續幫他繳錢了，很不值得」；女生朋友說，「今天已經分手，對象是前女友，真的很誇張」，女生也很謝謝原PO。

▼女生朋友和原PO的對話PART 1。（圖／翻攝「爆廢公社二館」臉書社團／下同）

▼女生朋友和原PO的對話PART 2。

▼女生朋友和原PO的對話PART 3。



▼女生朋友和原PO的對話PART 4。

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