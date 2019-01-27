整理爺爺房間！他挖出海量「長壽秘訣」羞臉紅　老司機們跪了：是祖師爺啊

▲ 爺爺海量18禁珍藏 。（圖／翻攝自爆廢公社）

網搜小組／綜合報導

上一代人節儉惜物，把許多回憶都保存得很好，可以跨世代當作傳家寶。有位男網友就在臉書上「出賣」爺爺的收藏，大量的18禁錄影帶讓人看得好害羞，網友們也因此佩服得五體投地，認證爺爺是真正的「老司機」，已經是「祖師爺等級」。

一位網友在臉書「爆廢公社」中發文表示，今天幫90歲的爺爺整理房間時，意外找到他珍藏已久的「寶貝們」，數量多到相當驚人。只見照片中有許多18禁錄影帶，上頭寫著「美女」、「泳裝」和「魅惑」等字眼，圖片一角還可見許多人的啟蒙老師「飯島愛」的光碟，讓人臉紅心跳好害羞。

▲這...是祖師爺司機了 ！（圖／翻攝自爆廢公社）

除了海量的錄影帶，還有人發現一輛「紅色跑車」，原來是以前的「迴片機」，看完一次錄影帶後可以用它重新倒帶，避免錄影機磁頭磨損，是許多人小時候的回憶。原po在文末也獻上祝福，「祝福爺爺長命百歲」，鄉民們也因此暗示他，「這就是長壽的秘訣啊！」

「年輕司機們」看了貼文後，甘拜下風紛紛表示，「正港老司機！」、「這個可當傳家寶了」、「這樣你知道長壽的秘訣在哪了嗎」、「爺爺是退休司機了」、「老司機祖師爺等級，要拜」、「把它轉燒上傳雲端，爺爺以後200歲也能天天看」、「影片的主角是不是都變阿嬤了」。

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▼ 不少人「轉大人」時弄壞好多台。（圖／翻攝自爆廢公社）