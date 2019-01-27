包包在震動！她餐廳掏出「微彎棒狀物」老公嚇壞　傻眼：這兒子用的

▲在餐廳拿出這一支，老公瞬間嚇到不行。（圖／翻攝爆廢公社）

網搜小組／綜合報導

與心愛的老婆到餐廳用餐，就在光天化日之下，眾目睽睽的公開場合，見她從不斷震動的包包中掏出一支有弧度、微彎曲的奇怪棒狀物，那會是多麼趣味的光景呢？

王姓女網友27日在「爆廢公社」貼文，貼出一樣神秘物事的照片，外觀看上去是一根白、綠色的棒狀物，「身形」呈現香蕉式微彎曲，機身上有個明顯的電源按鈕，上方則有深色塑膠罩蓋著，最頂部則是矽膠製，整體造型甚是奇特。

王女說，她把這物品放進包包中，隨後出門和老公吃飯，過程中疑似不小心擠壓到啟動開關，機體就震動了起來。於是，她趕緊把棒狀物掏出來關掉，但這一瞬間的舉動可把另一半嚇壞了，「腦公嚇到搶走，低聲說：別這樣明示，晚上陪你玩就是了。」

▲日前也有男網友見女友拿「震動力強」的粉色棒狀物，誤會她偷偷來，結果這一台是洗臉機。（圖／爆怨公社）

「這是小兒的電動吸鼻涕機......」看到這情況，她只覺得好氣、好笑又傻眼，枕邊人居然連這東西都不明白？沒想到這時鎮定下來的老公又在旁邊補刀，笑說產品設計人真是厲害，「一機兩用，多功能耶！」

逗趣的夫妻互動文貼上網，逗得好些網友笑開懷，紛紛用貼圖表現自己笑到不行；不過，也有網友指這樣的反應不單純，「老公在暗示了！」

據了解，吸鼻器主要針對0歲以上幼小孩童設計，能迅速清潔鼻孔、吸除鼻涕，現在市面上廠商提供各式造型，多是強調符合人體工學。

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