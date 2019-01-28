影／迷途駕駛！小白車「開進逢甲夜市」卡人群　遊客全看呆：導航帶錯路？

網搜小組／綜合報導

台灣有好幾個人氣夜市，台中逢甲夜市就是其中之一，每逢假日總是擠滿人潮。一名網友日前在逛逢甲時，親眼目睹有女駕駛把轎車開進逢甲商圈，當場動彈不得；最後是商家放下手邊工作、幫忙指揮交通，才讓駕駛脫困。看到照片後，網友紛紛留言熱論「如果是我、會超想死」、「一定是導航帶壞他的」。

▲這……這位駕駛，這裡是逢甲夜市耶 > <（圖／翻攝自爆料公社）

一名網友26日在APP版的《爆料公社》貼出照片，只見一台白色轎車停在路中央，車旁滿是人群，大家都紛紛看向這輛突兀的車，到底發生什麼事呢？原PO在文中直呼太誇張，「逢甲夜市！還一直按喇叭要前進」；原來這輛車子根本不是開在車子該走的地方，而是知名的逢甲商圈。

►想看溫馨、搞笑、趣味滿滿的新聞，歡迎加入官方Line「ET酷搜」

▲唉呀！動彈不得了啦！（圖／翻攝自爆料公社）

看到貼文後，其他人紛紛笑噴「這一段可以開半小時了吧」、「他的勇氣肯定是梁靜茹給的」、「她可能想挑戰技術的極限」、「她只是想逛夜市而已」、「她可能這輩子不會再逛夜市了吧」、「可以大家一起坐車頂看星星嗎」。不過有網友猜測，駕駛可能是用導航，被指示要走這一條「導航～永遠帶領你並導向最擁擠的航路啊」、「導航帶錯路吧」、「應該是開錯路了我猜，駕駛一定很超慌」。

根據《三立新聞網》報導，後續結果是商家、攤販幫忙指揮、維護交通，才讓白色小轎車女駕駛脫困。當地人也透露，其實這個狀況大約一個月會出現一次，通常是外地人不熟路況開進去。警察則表示，該路段雖然有設置「下午4時至隔日清晨8時禁止汽機車進入」的警告標示，但其實標牌是夜市管委會設置的，並無法律效力，所以無法對駕駛開罰。

►Follow網路流行風向，點我加入官方Line@帳號！