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米奇啃香皂是飯後刷牙or誤認成芋頭粿　網友：再放變「女王頭」

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▲老鼠吃香皂。（圖／翻攝自爆料公社）

▲老鼠將香皂啃成藝術品。（圖／翻攝自爆料公社

生活中心／綜合報導

一名網友在「爆料公社」分享，家裡突然多了件香皂雕刻形成的藝術品？製作者竟是「米奇」老鼠，其他網友看到後留言覺得不可思議，還說再多放一陣子，搞不好老鼠會雕出個女王頭或是觀音像！

原本一塊完整的紫色的香皂，乍看之下似乎有點像芋頭粿，不知道老鼠是否把香皂誤認為食物，才這樣狂吃，將香皂咬掉一大片，留下許多齒痕。原PO表示，「幾個意思？老鼠真的餓到沒東西吃才啃了我的香皂嗎？竟然還啃出了雕刻藝術品。有人可以知道老鼠吃了香皂後會怎樣嗎？嘴裡冒泡？」

▲老鼠吃香皂。（圖／翻攝自爆料公社）

▲紫色香皂遠看像是「芋頭粿」。（圖／翻攝自爆料公社）

該名網友把老鼠的藝術品照PO上「爆料公社」，引起大家討論，有的說「老鼠應該是磨牙吧」、「牠沒有餓，牠只是知道飯後要刷牙」、「年關將近，牠們應該是要進行體內大掃除吧！」、「看來老鼠也是愛乾淨的」和「吃完口渴就知道了，準備口吐白沫」等等。

老鼠（圖／達志／示意圖）

▲老鼠似乎很有藝術天分。（圖／達志示意圖）

從其他網友的留言可以知道，老鼠吃香皂的事其實經常發生， 「牠們會烙賽，我家有碰過這樣的狀況，幾天後廚房角落多了一堆拉稀的」、「我之前在國外也是米奇啃肥皂，又在狂啃門，晚上聽到這個聲音以為是什麼不乾淨的東西嚇得睡不著」。也有人專業的回覆，「他們吃香皂不會有事，香皂有油脂，天氣冷的時候，他們很愛咬肥皂，補充油脂過冬，沒意外還會整顆咬回巢穴」。另外，也有人指出老鼠也會吃強力去汙劑、仙人掌，甚至是狗大便。

▲老鼠吃香皂。（圖／翻攝自爆料公社）

▲老鼠將香皂啃得變形。（圖／翻攝自爆料公社）

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關鍵字：香皂,肥皂,老鼠,米奇,藝術品,爆料公社

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