日薪1萬徵男友過年！長髮妹羞「帥可以XX」PO文3小時：徵到了

▲徵過年假男友的女網友PO文引起暴動。（圖／翻攝臉書）



記者鄒鎮宇／綜合報導

臉書上日前出現一陣「花錢雇男／女友」的風潮過年的風潮，一名魏姓女網友也在各大社團PO文號召，引起網友熱烈討論。事後，魏女表示，她已經從茫茫人海之中選出一名男子，將帶他回家過年。

魏女在臉書的爆系社團以及「靠北虎科」、「靠北清大」等版面PO出徵友文，內容提到「徵過年應付父母的假男友」，條件包含24-30歲，相貌普通就好、最好會講台語，在除夕到初二期間陪網友回家，一天可領1萬元還包吃住。最特別的是，要不要一起睡是「看臉」，動作「最多抱抱」，但如果「帥的話可以做愛」。

▲魏女表示，她已經徵到人了。（圖／翻攝自臉書／爆料公社）

該文PO出短短3小時，便有6000多名網友按讚留言，「應徵看看」、「1天10000不賺嗎」、「衝了啦等什麼，我都凍未條了」、「機會是留給準備好的人」、「可以登大人又有得賺」、「誠徵：有錢的爸爸」，也有網友質疑真實性，認為只是想紅。

據《聯合新聞網》報導，魏女事後接受訪問，表示真的想帶一名假男友回家，且家中的父母沒在使用通訊軟體、上網，因此也不擔心被揭穿，且在文章PO出後也從眾多報名者中，選出一名男子；至於是否會發生關係，魏女也說，弄假成真是變成情侶後才會做的事。

此外，一名律師提到，「帥的話可以做愛」一語，其實可以解讀成類似「嫖客」的意思，另外，若是男方年紀在「16歲以上，未滿18歲」，就觸犯了刑法的《兒童及少年性剝削防制條例》，且該文有明確引誘或暗示發生性行為的訊息，若被未成年者看見，也可能觸法。律師還表示，若被司法單位認定是「在公共場所意圖使人性交易而拉客」的廣告，也可能觸犯《社會秩序維護法》。

▼網友在臉書PO徵文，其中幾項條件可能會觸法。（圖／翻攝自臉書／爆料公社）

