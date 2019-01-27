毆警交保秀黨證再嗆「原本想殺警察」　囂張男24小時二度送辦

張君豪／台北報導

26日晚間19點左右，網路爆料公社有民眾PO文表示：「我知道打人就是不對，我原本想殺警察的、感謝這張護身符，讓我當天交保回家睡覺」，發文民眾還PO上一張民主進步黨證，挑釁警方執法意味相當濃厚。對此行為萬華警方無法容忍，蒐證後以再以刑法「恐嚇公眾罪」在24小時內將這名莽撞的張姓男子二度送辦。

萬華警方27日發布聲明表示：被張姓男子攻擊的警員，25日當天因調查轄內火警，向鄰近住戶調閱監視器，張男過程中不斷質疑警員身分，警方照程序出示臂章編號供張查證，但隨後張男便拿出棍棒攻擊警員、過程造成警員受傷，支援警網到場後，張男已經躲回家中，但警方仍循線上門將他逮捕。警員上門時，張男還持鐵棍與警方對峙，員警高舉警棍喝令他把鐵器放下配合調查：「你把東西放下！」張嫌落網後警訊後並依傷害、妨害公務罪嫌移送法辦。

▲萬華警分局副分局長楊蕭錫說明案情。（圖／記者張君豪翻攝）

未料張男當晚交保獲釋，晚間7點返家後再上臉書爆料公社發文，他撰文並附上民進黨黨證表示：「我知道打人就是不對，我原本是想殺警察的，感謝這張護身符，讓我當天交保回家睡覺！」囂張行徑引起網友撻伐痛罵！但也有部分網友藉此操作政治議題，痛罵有黨證導致司法不公。

萬華警方解釋：該案是張姓犯嫌自己誤解法律，才會誤認因為有特定政黨黨證才獲交保，外加交保後又在網路公共空間發佈殺警言論實在太囂張。警方已對張男網路發表想殺警察的不當言論，再追訴一條「恐嚇公眾罪」，讓張男創下24小時內連續遭警方移送2次的紀錄。警員私下嘲諷，「台灣是法治社會、黨證不是萬能，違法行為定會接受法律制裁。」

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