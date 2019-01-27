妙齡女走進「愛馬仕」就「斷片」　試戴手環趁機偷走

▲郭女自稱吃了安眠藥，只記得進到愛馬仕專賣店，至於在裡面做什麼，通通「斷片」。（圖／示意圖／翻攝自免費圖庫pixabay）

記者楊佩琪／台北報導

台北市一郭姓女子，日前到東區的Hermes(愛馬仕)專櫃說要買手環，試戴一只後要求再試另一只，卻趁店員沒注意，將手環藏進自己的包包內。店員發現並報警，郭女卻表示，因為吃了安眠藥，只記得走進店裡，之後「斷片」，什麼都記不得。台北地方法院法官審理，不採信郭女的說法，判決拘役50日，得易科罰金，緩刑2年，需支付公庫1萬元。

郭姓女子於2018年10月，到SOGO百貨的愛馬仕專賣店，向店員表示想買手環，店員拿出一只黑銀配色手環供郭女試戴。幾分鐘後，郭女要求再試戴另一只黑金配手環，店員也照辦。隨後郭女表示決定買黑金配的，卻趁店員沒注意，把黑銀配手環偷藏進自己的包包內，再謊稱還需要考慮一下，什麼都沒買，離開專賣店。

沒多久店員發現黑銀手環不見了，追了出去，但郭女否認，且手環也不在她身上，只好報警，並調閱監視器畫面。警方追查後，郭女才坦言，把偷來的手環藏在SOGO內女廁的櫃子裡，被依竊盜罪移送法辦，檢察官提公訴。

郭女供稱，根本不記得自己偷了東西，只記得當天情緒低落，吃了不少安眠藥，昏昏沉沉地走進專賣店，之後就完全「斷片」。又強調自己雖任職廣告業，月收入約3萬4000元，還有祖母要養，希望法官輕判。

但店員指證歷歷，說郭女還能清楚告訴員警，手環藏在哪裡，又有監視器為證，法官認為，郭女對自己的行為並非毫無意識，因此將郭女判處50天拘役，得易科罰金，緩刑2年，但需繳交公庫1萬元，全案可上訴。

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