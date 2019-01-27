　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
社會 社會焦點 保障人權

妙齡女走進「愛馬仕」就「斷片」　試戴手環趁機偷走

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼拜金女,購物,示意圖。（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲郭女自稱吃了安眠藥，只記得進到愛馬仕專賣店，至於在裡面做什麼，通通「斷片」。（圖／示意圖／翻攝自免費圖庫pixabay）

記者楊佩琪／台北報導

台北市一郭姓女子，日前到東區的Hermes(愛馬仕)專櫃說要買手環，試戴一只後要求再試另一只，卻趁店員沒注意，將手環藏進自己的包包內。店員發現並報警，郭女卻表示，因為吃了安眠藥，只記得走進店裡，之後「斷片」，什麼都記不得。台北地方法院法官審理，不採信郭女的說法，判決拘役50日，得易科罰金，緩刑2年，需支付公庫1萬元。

郭姓女子於2018年10月，到SOGO百貨的愛馬仕專賣店，向店員表示想買手環，店員拿出一只黑銀配色手環供郭女試戴。幾分鐘後，郭女要求再試戴另一只黑金配手環，店員也照辦。隨後郭女表示決定買黑金配的，卻趁店員沒注意，把黑銀配手環偷藏進自己的包包內，再謊稱還需要考慮一下，什麼都沒買，離開專賣店。

沒多久店員發現黑銀手環不見了，追了出去，但郭女否認，且手環也不在她身上，只好報警，並調閱監視器畫面。警方追查後，郭女才坦言，把偷來的手環藏在SOGO內女廁的櫃子裡，被依竊盜罪移送法辦，檢察官提公訴。

郭女供稱，根本不記得自己偷了東西，只記得當天情緒低落，吃了不少安眠藥，昏昏沉沉地走進專賣店，之後就完全「斷片」。又強調自己雖任職廣告業，月收入約3萬4000元，還有祖母要養，希望法官輕判。

但店員指證歷歷，說郭女還能清楚告訴員警，手環藏在哪裡，又有監視器為證，法官認為，郭女對自己的行為並非毫無意識，因此將郭女判處50天拘役，得易科罰金，緩刑2年，但需繳交公庫1萬元，全案可上訴。

【更多新聞】

戀童狼專挑男童下手「不然會被撞死」　犯49罪判刑22年

ET快訊
傑尼斯天團「嵐」驚爆解散！合體到2020年為止
主播只穿丁字褲！花4年練出超翹「歐美臀」網暴動
泫雅、E’dawn簽給新公司！社長是YG出身大咖巨星

關鍵字：愛馬仕,Hermes,手環,專賣店,SOGO,精品店,名牌,偷竊,試戴,竊盜,安眠藥,廁所,馬桶坐墊紙

點這裡，留個言吧! FB G+ Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

快訊／屏東動力飛行傘玩家「急墜20m摔河床」　大腿骨折送醫

獨／小黃國道起火…燒到剩骨架！「撸不到交流道」運將傻眼：報廢嗎

中山高北上大林路段6車連撞　1女死亡2輕傷

士林夜市「一天工讀」結怨　LINE互嗆留GPS惡煞撂人砍殺5傷

北京男自由行撞飛女騎士！　她無法「魚水之歡」怒求償473萬

「警界王陽明」要當爸了！　網友心碎：又一個男神死會

賓士男躲盤查催油門闖紅燈　撞倒女騎士撞斷號誌桿

小胖叔叔說吸XX可玩手機...噁男廁所「誘逼」小姊妹：她們自己脫我褲子

妙齡女走進「愛馬仕」就「斷片」　試戴手環趁機偷走

20多萬躺在小黃後座　2組乘客上車都沒發現

Gail烏克麗麗甜唱《心花開》　信變心癡笑:我好愛她

鄭可強《你要的愛》回歸巔峰　歌一唱完...信大喊：冠軍啦！

「寶貝你醒醒！」嬰上Uber突昏迷　駕駛衝警車前求救...警鳴笛開道

穿尼龍外套、膠底鞋搬貨產靜電　剛踩地就瞬間爆炸全身陷火海！

馮玟璇大膽飆《王子的新衣》　蕭敬騰緊張捂臉：唱我歌的人都很慘

「過年紅包把拔幫你收起來」 朱立倫演晚輩最討厭10句話

韓國正妹旅台掉手機警秒尋回　甜美笑容警Hold不住：我都融化了

正妹罹癌掉髮被「嘲笑是人妖」　把心情寫成饒舌鼓勵上萬病友

許莉潔《最寂寞的時候》大獲好評　小宇當場邀合作「我是認真的」

李友廷總決賽自創曲《誰》　蕭敬騰聽完：我快哭了！

「警界王陽明」要當爸了！　網友心碎：又一個男神死會

賓士男躲盤查催油門闖紅燈　撞倒女騎士撞斷號誌桿

小胖叔叔說吸XX可玩手機...噁男廁所「誘逼」小姊妹：她們自己脫我褲子

妙齡女走進「愛馬仕」就「斷片」　試戴手環趁機偷走

20多萬躺在小黃後座　2組乘客上車都沒發現

曳引大貨車「閃紅燈直衝」　機車騎士閃黃燈攔腰撞爆頭身亡

郭董躺著也中槍　電視面板上這行字讓他被告了

又是139線！火紅敞篷跑車「撞護欄近全毀」　2男一度受困

未注意變燈！「砰」一聲慘吻瑪莎拉蒂屁股　公車司機嚇傻

S到一半喊停！酒店妹酒醒「告男客性侵」害他遭剁手　友喊冤：被加價

獨／韓國瑜辦公室先搬到鳳山　何時入住官邸「初步有答案了」　

SBL／封鎖NBA等級投射！　郭昭男賞梅奧「扎實大火鍋」

快訊／傑尼斯天團「嵐」驚爆解散！　合體到2020年為止

求子3年生不出！　洋偏方讓她「一試就中」還連2胎

勇士表弟復出4場吞17次犯規　卡森斯笑稱要請裁判吃飯

不滿勞資協商停滯、倒退！機師擬「重啟罷工」　華航回應了

澳門名廚譚國鋒掌舵永利皇宮永利宮　新菜色必吃燒鵝飯

廈門成台灣水果「第一大買家」　2018對台貿易達1807億

「警界王陽明」要當爸了！　網友心碎：又一個男神死會

4年終於練出「歐美臀」！　主播只穿丁字褲超震撼

愛紗28年前「伴舞是安室奈美惠」　影片曝光...身高差超萌

社會熱門新聞

他「拒絕扶養」庭上吐心聲　生母..

他闖紅燈撞死　司機綠燈被判5月

即／性侵傳播妹遭尋仇「砍斷2手..

恍神闖高架鐵軌槽溝線道　騎士：..

酒店妹「S做一半喊停」討8萬8..

喪母怒斥：我要你死掉　兇手病亡

韓市府鋪路掉漆　拖鞋男一踢「標..

性侵傳播妹遭斷指　警速逮7嫌歸..

驚悚畫面曝／太保嚴重車禍　2人..

哈孝遠護孕妻道歉：請司機公布影..

桃園蹦蹦姐徒手拆車　人找到了！

萬華白目男襲警！自爆「本來想殺..

新豐遭棄死雞　確診H5亞型禽流..

父子雙載遭重機撞上　男童手腳變..

更多熱門

相關新聞

買年貨顧好你的包　美魔女專挑人多地行竊

為迎接2019農曆新年到來，台北年貨大街、商圈等年節活動熱烈展開，吸引民眾參觀及消費，對此台北市警方在扒手出沒的熱點，編排2人一組專案人員加強查緝，近日就在雙連市場的特賣會，逮到以觀光名義來台的越南籍女子，趁民眾專心挑選商品下手，全案依竊盜罪移送地檢署偵辦。

隨身帶工具連環偷　賊翻牆秒被逮：我尿急

顏值網美店「成真咖啡」進駐東區

女童超商上廁所　少年尾隨性侵

名牌控女友養貓挑品種！男友崩潰

讀者迴響

發燒話題

長榮空姐 王令麟 肉圓惡爸 十年挑戰 習近平 廖峻中風 陳昱安 林佳龍 范筱梵 玄彬孫藝真 劉至翰離婚 貴婦奈奈 王令麟 周子瑜 非洲豬瘟 米津玄師 潘瑋柏 徐若瑄 地震 KKBOX風雲榜 普悠瑪內幕 王令麟 李光洙認愛 比基尼登山客 倒吊子檳榔 張柏芝 劉詩詩吳奇隆 鈕承澤 王令麟 防彈少年團BTS JHBL 王祖賢 誰摔死了李新 印尼海嘯 王令麟 嚴凱泰逝世 網紅空姐 林俊傑演唱會 水行俠 孫安佐 王令麟 蔡英文 吳寶春 黃曉明 安迪 袁惟仁昏迷 丁守中 王令麟 木村拓哉 戴資穎 鐘鉉 王令麟 柯文哲 柯P 林書豪 九二共識 董梓甯 王令麟 館長 傅崐萁 高嘉瑜 周迅 韓國瑜 王令麟 驚奇隊長 謝佳見 賴清德 板南線 炎亞綸 王令麟 小A辣 金馬獎 西野加奈 金庸病逝 王心凌 王令麟 郭泓志引退 聲林之王 蒼井空 王令麟 興富發 尾牙 東森寵物雲 劉寶傑 統神哥國動 港珠澳大橋 李昌鈺 王令麟 趙麗穎馮紹峰 費玉清引退 深澳電廠 吉澤明步 王令麟 理科太太 S.H.E 范冰冰 鄧超孫儷 蔡依林 泫雅 E'Dawn 林青霞 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 聲林之王 歐陽娜娜 吳宗憲 周湯豪 統一發票 王令麟 迪麗熱巴 福原愛 希爾思評價 王令麟 五月天 林志玲言承旭 馬如風猝逝 鹿晗關曉彤 王令麟 谷阿莫侵權 郭雪芙 王令麟 蔣友柏離婚 NBA 川普 停班停課 陳偉殷 王令麟 草莓網 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 王令麟 火星 波多野結衣 飛碟 宋仲基宋慧喬 信用卡比較 王令麟 X檔案 田中千繪 賈靜雯修杰楷 王令麟 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫 隋棠 王令麟 曾莞婷 宋智孝 尼斯湖水怪 周天成 王令麟 聲林之王 盛竹如 希爾思 鄧紫棋 王令麟 動物王國 新垣結衣 5566 威力彩 王令麟 楊冪離婚 味全龍 王柏融 王令麟 金門防疫戰

熱門新聞

女神下班「坐對面吃麵」！

買米酒回家炒螺肉！60隻蝸牛全逃亡了

夜哨尖叫「安妮爬起來看我」　安官開燈嚇壞

科摩多龍吃不飽　印尼關國家公園

他「拒絕扶養」庭上吐心聲　生母沉默了

住新營女生注意！她搭火車聽到「劈腿電話」

蔡阿嘎發票對獎「1000萬8個號碼全中」！

「火車劈腿男」找到人了　新營妹哭整晚分手

2小狗和眼鏡王蛇狠瞪　意外被保護

SJ來台見這點變了：有點失望！

檢舉丟菸蒂月入10萬　網酸：改行了

離婚4月鄭人碩認追小薰！

韓國瑜霸氣宣布　海霸王投資80億

他闖紅燈撞死　司機綠燈被判5月

電梯門一開秒求抱！女兒一句母剉翻

更多

最夯影音

更多

Gail烏克麗麗甜唱《心花開》　信變心癡笑:我好愛她

鄭可強《你要的愛》回歸巔峰　歌一唱完...信大喊：冠軍啦！

「寶貝你醒醒！」嬰上Uber突昏迷　駕駛衝警車前求救...警鳴笛開道

穿尼龍外套、膠底鞋搬貨產靜電　剛踩地就瞬間爆炸全身陷火海！

馮玟璇大膽飆《王子的新衣》　蕭敬騰緊張捂臉：唱我歌的人都很慘

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

天天抽機票　送你坐飛機到日本

天天抽機票 快閃時間限定1/23-1/29 到東森寵物雲全台門市消費滿666元，抽東京來回雙人機票

【新年快樂！大方送】

豬事順利？加LINE立即抽iPhone XR！30秒迅速抽！

過年到！最強刮神是你嗎？

蒐集新春圖示開刮，日日抽7-11熱咖啡，週刮蘋果AirPods還有澳門機票大獎拿不完！

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面