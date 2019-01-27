北京男自由行撞飛女騎士！　她無法「魚水之歡」怒求償473萬

▲法官最後判車行須連帶賠償。示意圖與本案無關。（圖／記者陳玉翻攝）



地方中心／台中報導

大陸北京一名胡姓男子來台自由行選擇租車自駕，不料卻在行駛過程中撞傷何姓女騎士，導致對方骨盆骨折等多處受傷；事後，何女以車禍害她無法進行「魚水之歡」為由求償473萬餘元。台中地院審理後認為，案發時胡男並未取得駕照，車行沒有善盡查證義務，因此判胡男及車行須連帶賠償何女168萬餘元。

判決書指出，胡姓男子2016年7月13日向車行承租小客車，接著沿台中市北區五權路行駛，不料卻在未注意的情況下，直接猛力撞擊到何姓女騎士，導致對方當場人車倒地，造成左側骨盆骨折、頭部外傷、左胸挫傷、骨盆左恥骨骨折合併腹腔內血腫等傷勢；何女因這場車禍總共住了18天醫院，且不能搬重物、做粗重工作，出院後還需專人看護2個月及休養4個月。

何姓女騎士認為，胡男駕駛的車輛是向車行所租，但他所持有的是大陸地區的汽車駕照，而車行在明知胡男沒有合法汽車駕照的情況下，將車子租給他，間接造成這場車禍的發生，因此車行需負起連帶的損害賠償責任。

車行則抗辯，胡男為大陸國籍，持有的汽車駕照是香港特別行政區所核發，依交通部公路總局所公布的主要國家駕照互惠情形，持有該地區汽車駕照人士，於台灣境內若停留期間未超過一年者，免換用或辦理本國汽車駕照，因此胡男駕駛行為並非違法。另外車行也指出，何女主張車禍使她不能行魚水之歡，請求撫慰金50萬元，並無證據證明。

法官審理後認為，檢視胡男的駕照，上頭記載有效期限為2026年8月2日，往前推算2016年8月2日為核發日期，即於車禍發生之後，也就是說胡男在車禍發生的當下是沒有駕照的；而車行租車前本應善盡查證義務，卻沒有詳盡調查，屬有過失，因此判須和胡男連帶賠償何女168萬3330元，全案可上訴。

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