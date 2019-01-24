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名牌控女友養貓「堅持品種」！男友傻眼崩潰　媽神勸：領養都比她好

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▲▼虎斑貓。（示意圖／達志影像）

▲原PO想領養虎斑貓，但名牌控女友卻堅持「不是名種貓不養」，2人為此大吵一架。（示意圖／達志影像）

生活中心／綜合報導

「我該放生嗎？還是繼續吵下去？」一名男網友在臉書《靠北女友》PO出難題，表示女友是很嚴重的「品牌控」，各種物品只要不是名牌就不用，甚至就連一條護唇膏也堅持要買專櫃品，原本原PO自己也不太在意，但2人近日為了領養貓而吵架，女友連貓都堅持是要有品種的「名牌貨」，吵到最後連媽媽都看不下去，無奈勸說「放生吧，然後去領養貓咪回來養，都比她好！」

原PO表示，自己與女友已經交往6年，雖然知道女友相當崇尚名牌，但由於她都是自己賺、自己花，因此也並未怎麼管她，「女友不是名牌她就不用，身上全是知名品牌貨，就連一條護唇膏都要買專櫃的，生日禮物跟情人節我只會挑一天送比較貴一點點的東西給她，還常會被嫌棄……。」

「最近因為我的貓已經去世2年了，我想認養一隻回來……」，原PO表示，女友相當堅持新養的貓必須要是知名品種，「我傻眼，連這個也要挑品牌？我堅持要領養一隻有互動過、覺得很投緣的白底虎斑，她就跟我大吵！」

2人為了養貓一事吵得不可開交，最後連女友媽媽也跳出打圓場，但原PO這時才知道，原來女友的卡債已經快破10萬，連機車貸款與保險費都快繳不出來，「我傻眼，怎麼有辦法這樣？她媽還拜託我幫她還一點錢，她一定好好管教女兒，我原本以為是指保險費之類的，結果沒想到女友晚上拿給我的帳單是全部！卡費、保險費、機車貸款、手機費加一加快20萬，把我當提款機嗎？我只願意幫她繳電信費跟保險費，她還說『你一個月6、7萬，存款也多，為什麼不幫我？我不是你老婆嗎？』」

原PO無奈嘆道，「我每天加班到半夜，假日還要繼續加班，你懂我的辛苦嗎？我現在很兩難，我該放生嗎？還是繼續吵下去？我媽都說『放生吧，然後去領養貓咪回來養，都比她好！』」

全文在臉書上曝光後引起網友熱烈討論，紛紛勸說「你媽講的真的是實話」、「媽媽說的話要聽啊」、「這種娶回來當老婆也只會敗家而已，不懂你賺錢的辛苦，又怎會珍惜你的錢」、「怎麼跟我前任一樣？她還要求我2個月內要想辦法生出X牌最貴的側背包給她，這種我已經放生了」、「乖，這時候安心當個媽寶、聽媽媽的就對了！」

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關鍵字：名牌,養貓,品種,女友,男友,提款機,領養

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