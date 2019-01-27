士林夜市「一天工讀」結怨　LINE互嗆留GPS惡煞撂人砍殺5傷

記者張君豪／台北報導

士林夜市近來真不平靜，繼日前攤商疑似債務糾紛鬥毆、還有幫派份子持刀砍殺波及士林偵查隊小隊長，27日凌晨1時該夜市大東路又發生一起持刀打架砍人意外，當時街上尚有吃消夜逛街人群的夜市大街，居然發生多名黑衣人鬥毆事件！警方接獲民眾報案後出動快打部隊到場鎮壓，現場發現5名傷者，緊急通知救護人員將他們送醫治療。警方調查，這起意外是工讀生在攤商打工與同事發生口角，才會透過LINE互嗆撂人打群架。警方目前陸續帶回5名涉案人，本案宣告偵破。

▲▼士林警方今晨帶回涉嫌砍人犯嫌，監視器畫面清楚錄下他們糾眾行兇過程。（圖／記者張君豪翻攝）





士林警方表示：27日凌晨1時許接獲民眾報案，大東路上有打架情事，警方到場後發現有5人受傷，立即通知救護車送往醫院救護。警方調查後，發現周姓被害人因在當地某餐店當一天的工讀生，26日工作期間與綽號「小阿紹」之同店高姓工讀生互罵，周姓被害人於工作完畢，與5名友人於27日凌晨0時10分相約至士林夜市熱炒攤吃宵夜。

周男當時仍與「小阿紹」在LINE中互嗆，過程中被害人還透過LINE傳了GPS定位訊息給對方，未料此舉惹惱「小阿紹」，對方認為被害人耍白目心存挑釁，糾集約10多名團夥成員、分持西瓜刀、球棒等兇器趕來夜市找周男算帳。「小阿紹」一行人進入夜市見被害人在攤位上吃宵夜，隨即一擁而上爆發衝突，過程中周男手臂遭砍傷，與友人共5人受傷送醫。

▲士林警方今晨帶回涉嫌砍人犯嫌，監視器畫面清楚錄下他們糾眾行兇過程。（圖／記者張君豪翻攝）

士林警方案發後趕赴醫院瞭解上情，確認加害人身分後，今天清晨6時許將高姓男子等5名涉案人帶回警局偵詢，全案依殺人未遂、傷害等罪嫌移送士林地方檢察署偵辦。警方也將清查加害人背後的幫派背景擴大清查。

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