獨／小黃國道起火…燒到剩骨架！「撸不到交流道」運將傻眼：報廢嗎

▲國道10號晚間傳出火燒車，所幸人員及時逃出未釀傷亡。（圖／記者洪正達攝）



記者吳奕靖、洪正達／高雄報導

國道10號深夜驚傳火燒車，27日晚間近23時30分許，一輛計程車在忽然起火燃燒，警消獲報後趕緊前往現場搶救，無奈火勢一發不可收拾，計程車燒到只剩骨架，所幸車上駕駛及乘客及時逃出，詳細起火原因待查。

計程車駕駛表示，當時載送乘客，在國道10號由西往東行駛，卻在仁武出口閘道前，發現引擎突然竄出濃煙，趕緊將車輛停在路邊與乘客一同逃出，並立即通報警消，回想當時情況仍心有餘悸。

▲風力助長火勢，計程車瞬間變成一團火球。（圖／記者吳奕靖攝）



「現在是要拖走、還是報廢？」望著被燒到只剩下骨架的愛車，小黃運將神情無奈；現場業者也當即告知，「如果要報廢我可以幫你，但剩沒多少錢！」

小黃運將表示，這輛車是2002年出廠，使用至今已經逾16年，雖然是輛老車「但還是有夠好開！」26日晚間，他載送一名女客返回高雄，不料在國道上卻突然發現引擎蓋竄出陣陣濃煙，眼看交流道就在眼前，原本還想硬著頭皮撐到下國道，怎料這陣濃煙越來越大，還冒出火花，「結果我還撸（開）不到交流道就起火，只好趕快臨停下車！」

運將自認「車顧的還不錯」，「我花很多錢耶，我曾經牽去修理，現在還是很好開啊！」回想可能的起火原因，運將則說，原本5000公里就該保養一次，但自己一直沒去，到現在已經6000多公里了，「不知道是不是因為這樣才起火？」

▲眼看生財工具被燒毀，運將相當無奈。（圖／地方中心攝）