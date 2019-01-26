採買年貨顧好你的包！她來台9次...越南籍美魔女專挑「人多市場」行竊

▲美魔女專挑特賣會等多人地方偷竊。（圖／記者邱中岳翻攝，下同）



突發中心／台北報導

為迎接2019農曆新年到來，台北年貨大街、商圈等年節活動熱烈展開，吸引民眾參觀及消費，對此台北市警方在扒手出沒的熱點，編排2人一組專案人員加強查緝，近日就在雙連市場的特賣會，逮到以觀光名義來台的越南籍女子，趁民眾專心挑選商品下手，全案依竊盜罪移送地檢署偵辦。

警方表示，春節前後年貨大街活動、百貨公司、商圈、市場、觀光景點及車站等人潮擁擠場所，都吸引扒竊集團犯案，並利用民眾逛街購物及返鄉搭乘捷運等大眾運輸，上下車時疏於防備，以推擠碰撞、用手、報紙、雜誌、雨傘、衣服等擋住視線手法，行竊民眾身上皮夾、手機等財物得逞。

▲最後下場都被警方逮捕，移送地檢署。



警方指出，此次在中山區雙連市場犯案的越南籍女子（58歲）2017年來台8次，幾乎沿著淡水線犯案，鎖定雙連市場、中山市場及士林夜市等人潮眾多的地方；她於17日第9次抵台，身上被搜出5萬元，但初步還未能斷定是否為贓款，全案依竊盜罪移送台北地檢署偵辦。

另外，警方也表示，此次專案也於23日在中和區大勇市場查獲慣竊林姓男子（51歲），發現他徒手行竊民眾皮包財物，當場依法逮捕。由於年關將屆，員警不排除有竊盜集團操控，將會密切向上追查。

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