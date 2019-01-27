戀童狼專挑男童下手「不然會被撞死」　犯49罪判刑22年

▲擔任保全的歐陽大智專挑男童下手猥褻、性侵及拍裸照，共犯49件，被判22年有期徒刑。（圖／資料照／吳銘峯攝）

記者楊佩琪／台北報導

10多年前，擔任保全的歐陽大智因性侵男童並強拍裸照入獄，沒想到出獄後又再犯，檢警並查出還有4名未曝光的男童受害。高等法院2018年將他判處12年有期徒刑，加上先前已有11年刑期定讞，經算共犯下49件案，日前依強制性侵及猥褻罪定合併應執行期22年。

歐陽大智原擔任台北市一豪宅社區保全，專挑社區內有幼小男童的家庭，向家長示好取得信任後，假借熱心幫忙接送、照顧小孩，再趁機對男童強制性侵、猥褻並拍下裸照。13年前，檢警清查出共5名就讀幼稚園的男童受害，歐陽大智被判4年6個月。

沒想到出獄後，他惡性不改，在網路上認識一單親、育有男童的媽媽後，以過去同樣的手法對男童下手，因此再度被判處11年有期徒刑定讞。而檢警在過濾其手機、電腦內檔案時，發現還有4名未曝光的男童受害，檢方再將他依強制猥褻等罪起訴，高等法院2018年3月，將他判刑12個月定讞。

不過歐陽大智似乎仍無悔意，還合理化自己的行為，到案後宣稱，因為幼年時遭到性侵，還遭到詛咒「不性侵其他男童，就會被車撞死。」由於歐陽大智分別被判11年、12年有期徒刑，高檢署向高等法院聲請應定執行期，高等法院裁定歐陽大智共犯49罪，判處22年有期徒刑。

【更多新聞】

疑工作口角遭尋仇 5少年士林夜市吃消夜遭惡煞追砍

男子疑性侵傳播妹遭斷2指 警方速逮7兇嫌歸案