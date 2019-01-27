S到一半喊停！酒店妹酒醒「告男客性侵」害他遭剁手　友喊冤：被加價

記者趙永博、陳豐德／新北報導

新北市一名鄭姓男子20日疑似犯下酒店妹性侵案，遭7名酒店經紀約談判，由於因拒付8萬8千元和解金，被人強押上車持刀砍斷2根手指、差點死亡。對此鄭男的朋友替他解釋，「根本不是白嫖，一開始就有談好價錢，沒想到一半時酒店妹突然反悔，要再加價。」

鄭姓男子的友人向警方表示，鄭男在酒店唱歌時與酒店妹（21歲）相談甚歡，雙方談好以1萬6為出場費，繼續續攤到好樂迪歡唱；不過鄭男因不愉快先行離開，酒店妹也跟上去，殊不知2人來到汽車旅館。

▲警方26日便將7名惡煞逮獲，並對做案用的車輛進行採證。（圖／記者趙永博攝，下同）



友人指出，「鄭男與酒店妹有先談好價錢要發生性關係，但做到一半的時候，酒店妹突然反悔喊停，雙方並沒有做就先行返家，沒想到對方事後居然還開口要錢，一開始喊價2萬，之後又改口要4萬。」他懷疑，根本是遭酒店妹坐地起價。

▲男疑似性侵酒店妹又拒付8萬8和解遭酒店經紀追砍。（圖／記者陳豐德翻攝，下同）

酒店妹酒醒後心有不甘，找了呂姓男子等7名酒店經紀助陣談判，雙方約在蘆洲區長榮路1間咖啡廳；沒想到過程中意見不合，隨即爆發衝突，鄭男拒付8萬8千元的和解金，因此遭眾人凌虐、持長刀追砍，造成2根手指頭斷裂、身上有多處刀傷，一度休克，所幸急救後撿回一命。

▲酒店妹到警局製作筆錄。



警方表示，呂姓男子駕駛白色馬自達轎車，帶著李姓男子及曾姓男子一同將鄭男丟包在三重區的一處檳榔攤前，經員警勸說下才投案；26日深夜7名犯嫌都已經到案說明，訊後依殺人未遂罪及強制罪移送至新北地檢署偵辦。

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