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留下2幼子！21歲媽夜店遭撿屍　4惡狼空地輪流性侵致死

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▲泰國年輕媽媽獨自撫養2幼兒，又不幸遭4名惡狼輪暴死亡。（圖／翻攝自微博）

▲泰國年輕媽媽獨自撫養2幼兒，又不幸遭4名惡狼輪暴死亡。（圖／翻攝自微博）

國際中心／綜合報導

泰國尖沙府發生一起恐怖撿屍性侵致死案。4名男子在夜店門口看到一位頗有姿色的酒醉女子，將她撿屍地空地輪流性侵致死，4名男子還把屍體丟在路邊，隔天清晨才被路人發現報警。被害女子家屬難過表示，女子從小便父母雙亡，成年後與男友同居生下2子，由她獨立撫養。

據《泰國頭條新聞》報導，一名21歲女子因醉倒在夜店門口，被4名惡狼撿去附近一處賣水果的空地輪流性侵，過程中女子因不堪凌虐休克而死，但他們卻一副無關要緊的爽臉，完事後將被害者丟在原地離開，直到隔天清晨才有路過的民眾發現後報警。

▼監視器拍下女子被4男從夜店外拖走。（圖／翻攝自微博）

▲▼監視器拍下女子被4男從夜店外拖走。（圖／翻攝自微博）

警方調查後，隨即逮捕4名嫌犯，不過根據監視器發現還有另一名穿著黑色吊帶上衣的神秘女子，疑似在協助撿屍。不過該名女子嚴正否認，並表示她以為被害女子和4名男子是朋友。另外，警方也正追查原先和被害女子一同前往夜店的3名同伴去向，怎麼獨留她一人醉倒夜店外。

被害女子家屬則難過表示，女子自小就父母雙亡，成了孤兒。成年後和男友同居，以為從此就過著幸福美滿的生活，但不料卻分手，自己獨子自撫養兩名幼兒。如今女子遭逢不幸，孩子只好待好心人領養或送至育幼院。

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關鍵字：泰國,性侵,東南亞要聞

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