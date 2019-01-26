酒店妹「S做一半喊停」討8萬8　男客嗆不可能遭擄斷2指

記者陳豐德／新北報導

新北市一名42歲鄭姓男子日前疑似犯下酒店妹性侵案，7名酒店經紀約鄭男26日3時許約他談判，但鄭男嗆「不可能！」拒付8萬8千元和解金，經紀強行將鄭男押走砍到差點死亡，還砍斷2跟手指頭，之後丟包在三重正義北路前的檳榔攤，目前已有4人到案，3名押人、砍人的酒店經紀仍在逃。

鄭姓男子的友人表示，20號當天他跟鄭男在台北市的忠孝東路上酒店唱歌，在場的都是禮服酒店妹，鄭男跟這名被害的21歲酒店妹相談甚歡，雙方約同1萬6的出場費，酒店妹就被框出場，一起帶到蘆洲好樂迪繼續歡唱。

鄭男的友人說，當時他們到蘆洲唱歌之後這名酒店妹是比較晚來，他因為唱得不愉快先行離席，酒店妹還有追出來關心，殊不知之後酒店妹竟然被帶到蘆洲的一家汽車旅館。「不是什麼白嫖」友人強調，他說當時鄭男跟酒店妹有先談好價錢要發生性關係，但做到一半的時候，酒店妹突然反悔喊停，鄭男也沒有做完就載酒店妹返家。「酒店妹事後還跟他要錢，一開始說2萬，又改口說要4萬」鄭男友人這麼表示。

▼酒店妹到蘆洲製作性侵筆錄。（圖／記者陳豐德攝）







▼因疑似性侵酒店妹又拒付8萬8和解，男客遭刀追砍。（圖／記者陳豐德翻攝）



隔一天中午12點酒店妹到板橋分局想要報案，她聲稱自己當時被叫到蘆洲長榮路好樂迪同樂，後來喝到掛後被載到汽車旅館後性侵，警方依程序帶她到醫院採DNA檢體，但酒店妹疑似因為太醉，沒辦法做筆錄就先回去，並把消息告訴酒店經紀，經紀不滿26日下午約鄭男出來談判。

雙方約在蘆洲長榮路上的星巴克，經紀一方共7人到場，而鄭男則找來當天也在唱歌的友人及酒店幹部，但星巴克太安靜不適合談判，雙方改在大馬路上繼續談；經紀提出要以8萬8千元和解，但鄭男不滿和解金過高，直接嗆聲「不可能」，不料酒店經紀就拿亮刀出來追砍。

鄭男看到刀子立刻落荒而逃，想要跳上友人的車子離開現場，但疑似因為中控鎖後門打不開，監視器拍下鄭男慌不擇路的驚慌模樣，而經紀就拿刀在後追趕，隨後將他押上車載離。而友人為了想要救鄭男，直接開車攔下經紀的賓士車，沒想到卻攔錯台，3名經紀已經壓著鄭男離開，蘆洲警方此時趕到將現場6人帶回查明案情。

警消調查，鄭男遭擄20分鐘後被丟包在三重正義北路的檳榔攤，全身都有刀傷，不僅左手臂、後背各有2處刀傷，後腦也被砍了一刀，更慘的是左手小指當場被砍斷，右手食指被削掉1截，滿身是血向檳榔攤求救，送醫前一度休克，目前遭斷手指仍未找到。被害酒店妹晚間已到案製作性侵案筆錄，對於「白嫖」或是「性侵」警方正在釐清當中，並追查3名仍在逃的酒店經紀。

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▼鄭男被丟包在三重向檳榔攤求救，警消到場已休克差點死亡。（圖／記者陳豐德翻攝）

