　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
社會 社會焦點 保障人權

酒店妹「S做一半喊停」討8萬8　男客嗆不可能遭擄斷2指

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

記者陳豐德／新北報導

新北市一名42歲鄭姓男子日前疑似犯下酒店妹性侵案，7名酒店經紀約鄭男26日3時許約他談判，但鄭男嗆「不可能！」拒付8萬8千元和解金，經紀強行將鄭男押走砍到差點死亡，還砍斷2跟手指頭，之後丟包在三重正義北路前的檳榔攤，目前已有4人到案，3名押人、砍人的酒店經紀仍在逃。

鄭姓男子的友人表示，20號當天他跟鄭男在台北市的忠孝東路上酒店唱歌，在場的都是禮服酒店妹，鄭男跟這名被害的21歲酒店妹相談甚歡，雙方約同1萬6的出場費，酒店妹就被框出場，一起帶到蘆洲好樂迪繼續歡唱。

鄭男的友人說，當時他們到蘆洲唱歌之後這名酒店妹是比較晚來，他因為唱得不愉快先行離席，酒店妹還有追出來關心，殊不知之後酒店妹竟然被帶到蘆洲的一家汽車旅館。「不是什麼白嫖」友人強調，他說當時鄭男跟酒店妹有先談好價錢要發生性關係，但做到一半的時候，酒店妹突然反悔喊停，鄭男也沒有做完就載酒店妹返家。「酒店妹事後還跟他要錢，一開始說2萬，又改口說要4萬」鄭男友人這麼表示。

▼酒店妹到蘆洲製作性侵筆錄。（圖／記者陳豐德攝）

▲▼酒店妹到蘆洲製作性侵筆錄。（圖／記者陳豐德攝）

▼因疑似性侵酒店妹又拒付8萬8和解，男客遭刀追砍。（圖／記者陳豐德翻攝）

▲▼因疑似性侵酒店妹又拒付8萬8和解，男客遭刀追砍。（圖／記者陳豐德翻攝）

隔一天中午12點酒店妹到板橋分局想要報案，她聲稱自己當時被叫到蘆洲長榮路好樂迪同樂，後來喝到掛後被載到汽車旅館後性侵，警方依程序帶她到醫院採DNA檢體，但酒店妹疑似因為太醉，沒辦法做筆錄就先回去，並把消息告訴酒店經紀，經紀不滿26日下午約鄭男出來談判。

雙方約在蘆洲長榮路上的星巴克，經紀一方共7人到場，而鄭男則找來當天也在唱歌的友人及酒店幹部，但星巴克太安靜不適合談判，雙方改在大馬路上繼續談；經紀提出要以8萬8千元和解，但鄭男不滿和解金過高，直接嗆聲「不可能」，不料酒店經紀就拿亮刀出來追砍。

鄭男看到刀子立刻落荒而逃，想要跳上友人的車子離開現場，但疑似因為中控鎖後門打不開，監視器拍下鄭男慌不擇路的驚慌模樣，而經紀就拿刀在後追趕，隨後將他押上車載離。而友人為了想要救鄭男，直接開車攔下經紀的賓士車，沒想到卻攔錯台，3名經紀已經壓著鄭男離開，蘆洲警方此時趕到將現場6人帶回查明案情。

警消調查，鄭男遭擄20分鐘後被丟包在三重正義北路的檳榔攤，全身都有刀傷，不僅左手臂、後背各有2處刀傷，後腦也被砍了一刀，更慘的是左手小指當場被砍斷，右手食指被削掉1截，滿身是血向檳榔攤求救，送醫前一度休克，目前遭斷手指仍未找到。被害酒店妹晚間已到案製作性侵案筆錄，對於「白嫖」或是「性侵」警方正在釐清當中，並追查3名仍在逃的酒店經紀。

汽車加油時沒做「這個動作」 小心油槍變火槍「引爆加油站」

37歲男子突倒地不起　民眾聯合救回一命

苗栗70歲賓士車駕駛撞90歲電動車翁　1死1受驚嚇

▼鄭男被丟包在三重向檳榔攤求救，警消到場已休克差點死亡。（圖／記者陳豐德翻攝）

▲▼因疑似性侵酒店妹又拒付8萬8和解，男客遭刀追砍。（圖／記者陳豐德翻攝）

▲▼因疑似性侵酒店妹又拒付8萬8和解，男客遭刀追砍。（圖／記者陳豐德翻攝）

ET快訊
SJ來台見這點變了：有點失望！　主持人秒解釋原因
離婚4個月…鄭人碩認追小薰！女方：感受到溫暖

關鍵字：酒店妹,擄人,手指,蘆洲

點這裡，留個言吧! FB G+ Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

獨／我要你死！女兒開庭詛咒殺母兇手　他隔天住院7天後肺爛身亡

影／父子雙載騎車慘遭違規重機撞上　男童手腳變形看著爸爸閉上雙眼…

影／魚鉤拋到25000伏特台鐵電車線！婦瞬間四肢掉一層皮　燒焦送醫

韓冰逛天津商圈年貨大街　「真的好美」讓現場快暴動

釣客漁港禁釣區「非法垂釣」　恐罰15萬得不償失

哈孝遠被爆「人肉搶車位」還原真相！低頭道歉護孕妻：請司機公布影片

寒夜彰化民宅火警1婦嗆傷　1消防員也受傷

「哪來的警察」邀美女共餐　灌醉載摩鐵遇臨檢　性侵未遂改指侵

酒店妹「S做一半喊停」討8萬8　男客嗆不可能遭擄斷2指

快訊／台北水源快驚傳翻車！賓士女駕駛波及重機　騎士命危送醫

神配音暴怒柯基「激戰日常」百萬網友笑瘋：最療癒吵架

遭6餓獅圍攻「爬背、咬後腿」　淡定長頸鹿僵持4小時戰勝保命

Gail烏克麗麗甜唱《心花開》　信變心癡笑:我好愛她

李友廷總決賽自創曲《誰》　蕭敬騰聽完：我快哭了！

【聲林之王】EP15精華｜神童Gail挑戰《心花開》 甜美嗓音萌翻全場｜蕭敬騰 林宥嘉 小宇 Ella 信 Jungle Voice

《小幸運》主唱是誰？「不知道！」　S.H.E比手畫腳笑到跪地

終於拿到台灣身分證！　 瑞莎爆哭「像做夢一樣」

來不及求婚...馮偉衷「炮車輾壓」亡！　女友崩潰連發86篇文：我的世界沒了

原地苦等2年！大白狗見車必追　車禍骨折尋主人結局竟是安樂死

想看甩麵叔叔！兒子嗑熱狗求表演　超級老爸換裝秀「飛天塑膠袋」相伴

哈孝遠被爆「人肉搶車位」還原真相！低頭道歉護孕妻：請司機公布影片

寒夜彰化民宅火警1婦嗆傷　1消防員也受傷

「哪來的警察」邀美女共餐　灌醉載摩鐵遇臨檢　性侵未遂改指侵

酒店妹「S做一半喊停」討8萬8　男客嗆不可能遭擄斷2指

快訊／台北水源快驚傳翻車！賓士女駕駛波及重機　騎士命危送醫

「義大利外交官」卡貨台熟女救援　報案泣控詐4萬美金

影／中山高彰化路段火燒貨車　「2名搬家工」跳車逃命

框酒店妹出場性侵拒付8萬8和解　男嗆「不可能」遭砍斷2手指

未注意前車　騎機車釀禍端　2騎士傷重死亡

他時速144公里狂飆恍神害「孝順烘培師翻落橋慘死」　老母心碎淚崩

哈孝遠被爆「人肉搶車位」還原真相！低頭道歉護孕妻：請司機公布影片

畢書盡傳訊「前輩」偶像蕭敬騰！　問這句被回個人貼圖

雷／林子閎《艾蜜麗》領便當？　鍾瑶「自拍」露餡了

豐年機場候機聽演奏　腦傷鋼琴師吳坤穎現場彈奏自勵勵人

《水行俠》續集確定開拍！　導演溫子仁「選編劇」籌備ing

寒夜彰化民宅火警1婦嗆傷　1消防員也受傷

短髮女娃旁邊坐偶像劇男神！　轉頭一看「皺眉」勉強握手…畫面超虐心

不當孤獨老人！研究：阿公阿嬤玩視訊「憂鬱症風險少一半」

「馬祖海龍王」前兩棲連長毛守義過世　享壽90歲告別傳奇一生

王維中將落腳美聯西區　海盜、釀酒人後第3支球隊

社會熱門新聞

喪母怒斥：我要你死掉　兇手病亡

即／政大男學生宿舍燒炭亡　管理..

父子雙載遭重機撞上　男童手腳變..

驚悚畫面曝／太保嚴重車禍　2人..

桃園蹦蹦姐徒手拆車　人找到了！

即／性侵傳播妹遭尋仇「砍斷2手..

拖板車違停吃便當…男大生一頭撞..

魚鉤拋到台鐵高壓電　婦四肢瞬間..

丈夫人間蒸發　苦守27年才知被..

即／台北水源快驚傳賓士翻車　重..

他時速144公里狂飆　害孝子翻..

新豐遭棄死雞　確診H5亞型禽流..

拖板車司機違停吃便當　害男大生..

收「成人幣」回台百倍賣　移送喊..

更多熱門

相關新聞

酒店妹遭框出場性侵拒付8萬8　遭砍斷2手指

新北市一名42歲鄭姓男子日前疑似犯下酒店妹性侵案，26日下午3時許對方派人來尋仇，雙方約在蘆洲區長榮路上談判，談判破裂鄭男遭押走私刑，丟包到三重中正北路上，路人看到鄭男傷勢嚴重替他報案送醫，目前送往北市馬偕醫院急救中。

即／性侵傳播妹遭尋仇「砍斷2手指」

春節安全維護　義警訪蘆洲分局

捷運保全迴轉遭撞　機車解體噴10米慘死

即／迴轉釀禍！機車解體捷運保全慘死

讀者迴響

發燒話題

長榮空姐 王令麟 肉圓惡爸 十年挑戰 習近平 廖峻中風 陳昱安 林佳龍 范筱梵 玄彬孫藝真 劉至翰離婚 貴婦奈奈 王令麟 周子瑜 非洲豬瘟 米津玄師 潘瑋柏 徐若瑄 地震 KKBOX風雲榜 普悠瑪內幕 王令麟 李光洙認愛 比基尼登山客 倒吊子檳榔 張柏芝 劉詩詩吳奇隆 鈕承澤 王令麟 防彈少年團BTS JHBL 王祖賢 誰摔死了李新 印尼海嘯 王令麟 嚴凱泰逝世 網紅空姐 林俊傑演唱會 水行俠 孫安佐 王令麟 蔡英文 吳寶春 黃曉明 安迪 袁惟仁昏迷 丁守中 王令麟 木村拓哉 戴資穎 鐘鉉 王令麟 柯文哲 柯P 林書豪 九二共識 董梓甯 王令麟 館長 傅崐萁 高嘉瑜 周迅 韓國瑜 王令麟 驚奇隊長 謝佳見 賴清德 板南線 炎亞綸 王令麟 小A辣 金馬獎 西野加奈 金庸病逝 王心凌 王令麟 郭泓志引退 聲林之王 蒼井空 王令麟 興富發 尾牙 東森寵物雲 劉寶傑 統神哥國動 港珠澳大橋 李昌鈺 王令麟 趙麗穎馮紹峰 費玉清引退 深澳電廠 吉澤明步 王令麟 理科太太 S.H.E 范冰冰 鄧超孫儷 蔡依林 泫雅 E'Dawn 林青霞 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 聲林之王 歐陽娜娜 吳宗憲 周湯豪 統一發票 王令麟 迪麗熱巴 福原愛 希爾思評價 王令麟 五月天 林志玲言承旭 馬如風猝逝 鹿晗關曉彤 王令麟 谷阿莫侵權 郭雪芙 王令麟 蔣友柏離婚 NBA 川普 停班停課 陳偉殷 王令麟 草莓網 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 王令麟 火星 波多野結衣 飛碟 宋仲基宋慧喬 信用卡比較 王令麟 X檔案 田中千繪 賈靜雯修杰楷 王令麟 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫 隋棠 王令麟 曾莞婷 宋智孝 尼斯湖水怪 周天成 王令麟 聲林之王 盛竹如 希爾思 鄧紫棋 王令麟 動物王國 新垣結衣 5566 威力彩 王令麟 楊冪離婚 味全龍 王柏融 王令麟 金門防疫戰

熱門新聞

買米酒回家炒螺肉！60隻蝸牛全逃亡了

蔡阿嘎發票對獎「1000萬8個號碼全中」！

九份停車1小200元　市府突擊開罰1.5萬

2歲Lucy陪隋棠上班「小動作曝完美家教」！

哈孝遠當街開吵！　還原護妻真相

吳宗憲當面問「許孟哲」全場凝結

Nike推「球鞋身分證」抵制假貨商

帶16歲女兒拿墮胎藥！潮媽竟笑了

尾牙發百萬紅包！第一道菜「1人1疊千元鈔」

東區幫人配對…隔4個月變女友！

小嫻「已經被訂了今晚」打卡W飯店

上班跳出公告！年終46萬進帳爽翻

喪母怒斥：我要你死掉　兇手病亡

周杰倫一聲：哥買給你…阿信也來了！

每個人生日都有對應的專屬色

更多

最夯影音

更多

神配音暴怒柯基「激戰日常」百萬網友笑瘋：最療癒吵架

遭6餓獅圍攻「爬背、咬後腿」　淡定長頸鹿僵持4小時戰勝保命

Gail烏克麗麗甜唱《心花開》　信變心癡笑:我好愛她

李友廷總決賽自創曲《誰》　蕭敬騰聽完：我快哭了！

【聲林之王】EP15精華｜神童Gail挑戰《心花開》 甜美嗓音萌翻全場｜蕭敬騰 林宥嘉 小宇 Ella 信 Jungle Voice

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

天天抽機票　送你坐飛機到日本

天天抽機票 快閃時間限定1/23-1/29 到東森寵物雲全台門市消費滿666元，抽東京來回雙人機票

【新年快樂！大方送】

豬事順利？加LINE立即抽iPhone XR！30秒迅速抽！

過年到！最強刮神是你嗎？

蒐集新春圖示開刮，日日抽7-11熱咖啡，週刮蘋果AirPods還有澳門機票大獎拿不完！

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面