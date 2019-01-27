給警察夫戴綠帽！　人妻「嘿咻小王17次」北市汽旅做透透

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▲男子搞外遇。（示意圖／CFP）

▲由於丈夫已經簽屬和解書，因此法官判敗訴。示意圖與本案無關。（圖／CFP）

突發中心／台北報導

台北一名警察小陳（化名）無意間在家中電腦發現劉姓妻子與許姓小王的親密錄影，雙方攤牌談判；對方坦承確實有接吻、牽手，允諾150萬和解，不料事後竟不履約，遭告通姦。台北地院審理後，認為小陳在簽和解書之前就知道2人有過性關係，不能推翻和解再另行求償，因此判他敗訴。

判決書指出，小陳和劉姓妻子原本是一對幸福夫妻，沒想到因為許姓小王的介入，讓原本美滿的家庭產生變調、妻離子散。2018年3月4日小陳在家中電腦發現妻子與許男的交往影片，之後約對方到台北客家文化園區談判；許男則坦承確實有發生不倫男女的不正當身體接觸、擁抱，包括在古亭河濱牽手散步，親吻臉頰，並答應以150萬和解。

豈料許男之後卻沒有依約付錢，雙方因此鬧上法院。同時小陳也向法院提起通姦告訴，指控妻子與許男在南港區探索、蒂堡汽車旅館、大安區客來思樂賓館、許男住家等處，2人發生了至少17次性行為，造成他身心受創痛苦不堪，為扶養幼子因此調回南部，工作也受影響，因此提起求償400萬元。

法官審理後認為，檢視當時雙方談判的和解錄音，許男對話中有承認與劉女發生性行為，因此不採信小陳宣稱不知情性行為一事，也就是說和解內容應已包含針對性行為的賠償，小陳既然已經簽署和解書，那麼就不能推翻再另行求償，因此判小陳敗訴，全案可上訴。

★ 版權聲明：圖片為版權照片，由CFP視覺中國供《ETtoday新聞雲》專用，任何網站、報刊、電視台未經CFP許可，不得部分或全部轉載，違者必究！

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