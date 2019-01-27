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男子疑性侵傳播妹遭斷2指　警方速逮7兇嫌歸案

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▲▼警方在26日便將7名惡煞逮獲，並對做案用的車輛進行採證。（圖／記者趙永博攝）

▲警方在26日晚間，便將7名惡煞全數逮獲，訊後將移送新北地檢署偵辦。（圖／記者趙永博攝）

記者趙永博、陳豐德／新北報導

新北市一名42歲鄭姓男子在1月20日疑似犯下酒店妹性侵案，7名酒店經紀約鄭男26日3時許約他談判，但鄭男拒付8萬8千元和解金，被人強押上車持刀砍到差點死亡，還砍斷2根手指頭，之後丟包在三重正義北路前的檳榔攤。警方26日下午即逮獲犯案的4名男子，而剩下的3名犯嫌自知法網難逃，26日晚間11時許自行到蘆洲三民派出所投案。

鄭姓男子的友人向警方表示，20號與鄭男在台北市的忠孝東路上酒店唱歌，鄭男跟這名被害的21歲酒店妹相談甚歡，雙方談好以1萬6的出場費，將酒店妹框出場，並一起到蘆洲好樂迪繼續歡唱。

鄭男的友人說，當時他們到蘆洲的KTV唱歌後，這名酒店妹疑較晚到場，他因為唱得不愉快先行離席，酒店妹還有追出來關心，殊不知之後酒店妹竟然被帶到蘆洲的一家汽車旅館。

友人強調「不是什麼白嫖」，他表示當時鄭男與酒店妹有先談好價錢要發生性關係，但做到一半的時候，酒店妹突然反悔喊停，鄭男也沒有做完就載酒店妹返家。「酒店妹事後還跟他要錢，一開始說2萬，又改口說要4萬」友人懷疑鄭男是遭到酒店妹坐地起價。

這名疑似遭性侵的酒店妹21日中午酒醒後，發現自己在汽車旅館內，便在友人陪同下到板橋分局報案，警方依程序帶她到醫院採DNA檢體，但酒店妹疑似因為太醉，沒辦法做筆錄就先回去，並把消息告訴酒店經紀，經紀在26日下午約鄭男出來談判。

▲▼警方在26日便將7名惡煞逮獲，並對做案用的車輛進行採證。（圖／記者趙永博攝）

▲▼鑑識人員對作案用的白色馬自達轎車進行採證。（圖／記者趙永博攝）

▲▼警方在26日便將7名惡煞逮獲，並對做案用的車輛進行採證。（圖／記者趙永博攝）

警方表示，26號接獲民眾報案有人遭砍後，警方便循線找到黑色賓士車，車上38歲的杜姓男子（有槍砲前科）、26歲陳姓男子、27歲許姓男子及27歲葉姓男子通通被帶回派出所，其中杜姓主嫌負責以電話約鄭男到蘆洲長榮路談判，沒想到談判破裂，鄭男拒付8萬8千元的和解金，便遭強押上車並施以私刑凌虐。

鄭男在車上遭砍殺並慘遭斷指，而事後19歲的呂姓男子駕駛白色馬自達轎車，帶著25歲的李姓男子及25歲的曾姓男子，一同將鄭男丟包在三重區的一處檳榔攤前，26日晚間11點15分許，在警方遊說下，3人自知法網難逃，才開著犯案用的白色轎車投案。

警方在7名犯嫌到案後，對做案用的車輛進行採證，並連夜對7名犯嫌製作筆錄，訊後將依殺人未遂罪及強制罪，將7人移送至新北地檢署偵辦。

▲▼警方在26日便將7名惡煞逮獲，並對做案用的車輛進行採證。（圖／記者趙永博攝）

▲▼犯嫌開白色轎車將斷指的鄭男丟包在三重區一處檳榔攤前。（圖／記者趙永博翻攝）

▲▼警方在26日便將7名惡煞逮獲，並對做案用的車輛進行採證。（圖／記者趙永博攝）

▲▼警方在26日便將7名惡煞逮獲，並對做案用的車輛進行採證。（圖／記者趙永博攝）

▲▼警方將7名酒店經紀一併移送至新北地檢署偵辦。（圖／記者趙永博攝）

▲▼警方在26日便將7名惡煞逮獲，並對做案用的車輛進行採證。（圖／記者趙永博攝）


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關鍵字：蘆洲,性侵,酒店,三重,手指,KTV

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