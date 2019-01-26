框酒店妹出場性侵拒付8萬8和解　男嗆「不可能」遭砍斷2手指

記者陳豐德／新北報導

新北市一名42歲鄭姓男子日前疑似犯下酒店妹性侵案，拒付8萬8千元和解金，還嗆「不可能！」26日下午3時許對方派人來尋仇，雙方約在蘆洲區長榮路上談判，談判破裂鄭男遭押走私刑，丟包到三重中正北路上，路人看到鄭男傷勢嚴重替他報案送醫，目前送往北市馬偕醫院急救中，手指仍未找到。

據了解，鄭男跟友人20號約在台北市忠孝東路上的酒店唱歌，在場的都是禮服酒店妹，鄭男跟這名被害的21歲酒店妹相談甚歡，雙方約同1萬6的出場費，酒店妹就被框出場，一起帶到蘆洲好樂迪繼續歡唱。

▲酒店妹被框出場後性侵，討8萬8千元和解竟被嗆「不可能」。（示意圖／記者張一中攝）



鄭男的友人表示，當時他們到蘆洲唱歌之後這名酒店妹是比較晚來，他因為唱得不愉快先行離席，酒店妹還有追出來關心，殊不知之後酒店妹竟然被帶到汽車旅館性侵。

隔一晚酒店妹起來發現自己衣衫不整躺在床上，21日中午12點她到板橋分局想要報案，她聲稱自己當時被叫到蘆洲長榮路好樂迪同樂，後來喝到掛後被載到汽車旅館後性侵。據了解，目前還沒完成報案手續，警方依程序帶她到醫院採DNA檢體，但酒店妹疑似因為太醉，沒辦法做筆錄就先回去。事後酒店妹不滿，與鄭男談判要以8萬8千元和解，但鄭男不滿和解金過高，直接嗆聲「不可能」26日才會約出來見面談判。

警消調查，鄭姓男子全都都有刀傷，不僅左手臂、後背各有2處刀傷，後腦也被砍了一刀，更慘的是左手小指當場被砍斷，右手食指被削掉1截。傷者日前疑似在板橋地區犯下性侵案，與性侵被害人一方談判，判破裂才遭動私刑丟包三重，目前警方已經帶到4名關係人了解當中，並積極追查砍人丟包的兇嫌。