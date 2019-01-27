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台南學甲秘境「老塘湖藝術村」　歡迎春節來欣賞手指畫作

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▲台灣手指畫家匡乙展示最近要完成的一幅用手指畫作「清代慈禧」，歡迎大家來「老塘湖藝術村」觀賞。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台灣手指畫家匡乙展示最近要完成的一幅用手指畫作「清代慈禧」，歡迎大家來「老塘湖藝術村」觀賞。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

被譽為是台南市學甲區秘境的「老塘湖藝術村」，呈現台灣古早生活、閩式建築和蒙古塞外風，風格相當獨特，創辦人台灣手指畫家匡乙，春節前夕完成一幅用手指畫出的作品「清代慈禧」，歡迎全國民眾過年來走春攬勝、欣賞別出心裁的畫作。

▲台灣手指畫家匡乙展示最近要完成的一幅用手指畫作「清代慈禧」，歡迎大家來「老塘湖藝術村」觀賞。（圖／記者林悅翻攝，下同）

「老塘湖藝術村」位於學甲區往麻豆區公路進入的魚塭旁邊的，原本從事房仲業的地主匡進福（匡乙），覺得將許多老厝拆下的舊建材丟棄可惜，於是慢慢蒐集各地可以使用的舊建材，並且以蒙古塞外的「塘湖」為名，用10多年的時間營造老塘湖藝術村，集結了100多間的古厝材料，重新打造了老塘湖藝術村，混搭、頹廢是這裡的風格，將眾多復古的元素，結合而成一個古城鎮似的覽地。

▲台灣手指畫家匡乙展示最近要完成的一幅用手指畫作「清代慈禧」，歡迎大家來「老塘湖藝術村」觀賞。（圖／記者林悅翻攝，下同）

創辦人台灣手指畫家匡乙展示最近要完成一幅用手指畫出的油畫作品「清代慈禧」，「匡乙」說，在畫家裡的慈禧，是歌頌清朝在亂事期間，用心良苦主政，排外國勢力侵華，又能平定內亂太平天國，不論功與過，她事實也為清國時代，做了一些事情，在古代，女性掌政，也是一番苦差事，這幅圖臉部刻意畫的為國事繁忙比較憔悴，消瘦，但還保有些尊嚴的一面，衣飾選龍袍黃色代表古代一國之君，點綴一些玉器珠寶，增加一些尊貴，整體畫面表現，也顯現匡乙畫家瘋癲特質，俱象中帶有抽象的想向空間。

這幅作品，春節期間展示在學甲老塘湖藝術村匡乙畫作館，民眾有機會可以前往一遊，並參觀瘋癲手指畫家匡乙作品。

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關鍵字：台南,學甲,秘境,老塘湖藝術村,手指畫

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