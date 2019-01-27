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蚵仔煎、臭豆腐進攻大陸！　觀光局出招「台灣網紅小吃」吸陸客

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▲▼台灣江蘇交流燈會。（圖／觀光局提供）

▲士林夜市小吃發威，吸引賞燈遊客駐足大啖美食。（圖／觀光局提供）

記者賴文萱／台北報導

為宣傳台灣燈會活動，並加強吸引陸客來台旅遊，交通部觀光局自2010年起與大陸江蘇合作辦理「台灣江蘇交流燈會」，迄今已邁入第9屆。這回觀光局再次邀請台灣士林夜市團隊進駐，蚵仔煎、臭豆腐、珍珠奶茶等網紅小吃魅力在當地發威，藉此強力宣傳來台自由行。

觀光局與大陸江蘇合作的「台灣江蘇交流燈會」邁入第9年，並已連續3年選定於江蘇常州「恐龍城迪諾水鎮廣場」舉辦。周邊的南京、無錫、蘇州及上海等華東主要客源市場都在1小時高鐵車程內，預計將吸引更多的客群前來觀賞，交通部觀光局期望藉由燈會交流活動，為即將在屏東東港大鵬灣舉辦的「2019台灣燈會」強力宣傳，吸引大陸旅客在元宵佳節來台灣賞燈。

▲▼台灣江蘇交流燈會。（圖／觀光局提供）

▲交流燈區台灣主燈以「金剛豬」造型設計，命名為「金豬報喜」。（圖／觀光局提供）

這次台灣江蘇交流燈會在兩岸業界合作推動下，交流燈區再次邀請知名的士林夜市團隊進駐，藉由蚵仔煎、炸雞排、臭豆腐、花枝丸、霸王薯條、珍珠奶茶等等網紅台灣小吃的魅力，讓賞燈民眾親身體驗在臺灣旅遊大啖美食的樂趣，強力宣傳台灣自由行。

第9屆「台灣江蘇交流燈會」交流燈區開燈儀式1月26日晚間登場，觀光局主任秘書林坤源指出，這次主燈以「金剛豬」造型設計，命名為「金豬報喜」，設計理念是把守護山林的山豬，創意變身為充滿未來感的金剛豬，希望給賞燈民眾帶來諸事大吉、福氣滿盈的好運氣。

▲▼台灣江蘇交流燈會。（圖／觀光局提供）

▲台旅會攜手士林夜市第二年進駐台灣江蘇交流燈會，向賞燈遊客宣傳台灣美食小吃。（圖／觀光局提供）

另為了凸顯台灣豐富的山海旅遊資源，也特別運用如墾丁白沙灣的海浪、東港黑鮪魚、大鵬灣風帆、台灣東部沿海的海豚，以及屏東的蓮霧、鳳梨、香蕉與火鶴花等在地農特產，還有最萌的臺灣旅遊代言人「喔熊組長」等元素，以光環境手法，與主燈一同布置，期能加深大陸民眾對台灣旅遊的印象。

為歡迎大陸旅客來台欣賞台灣燈會，觀光局駐北京及上海辦事處結合組團社，推出「台灣燈會主題遊程」，來台參加燈會行程的旅客將可獲贈「屏安豬」小提燈及專屬紀念品；自由行旅客也可搭乘「台灣好行」景點接駁公交車，由高鐵左營站前往大鵬灣，或轉搭台鐵至潮州車站，再換乘免費接駁車至燈會現場。

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關鍵字：台灣燈會,2019台灣燈會,觀光局,巨鮪來富

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