暖冬補助倒數！觀光局網頁「出包當整晚」　業者曝這2天訂單滿爆

▲觀光局網頁昨晚傳出悲劇，當機整晚無法正常運作。（圖／翻攝觀光局網站）

記者曹悅華／台北報導

暖冬補助倒數9天，因接近申請的尾聲，昨（22）補助網頁一下子湧進太多資料，導致「狂當一整晚」悲劇，無法正常運作，今（23）在觀光局搶修之下，已能正常使用。有旅宿業者向《ETtoday新聞雲》記者透露，除了最後一天31日外，28日訂單也滿爆，提醒想出遊的民眾趕緊預定，避免撲空。

觀光局稍早澄清，有關「擴大國旅暖冬遊」網頁於1月22日深夜無法正常使用，經觀光局確認，係因活動至1月底截止，在民眾踴躍參與下，核銷的資料大量增加，導致網站後台資料過量，網頁一度無法正常使用，經緊急處理後，目前已正常。觀光局進一步指出，已要求系統廠商隨時注意網站運轉情形，避免再發生活動網站無法使用之情況。

▲旅宿業者曝28日跟31日是客滿狀況。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

在花蓮經營民宿的魏小姐表示，這幾天訂單的確有爆多的趨勢，除了31日預期會客滿外，28日也已經滿了，認為這跟暖冬補助方案即將到期有很大的關係，提醒想出遊的民眾提早預訂，才能訂到自己理想的時間跟房型。

擴大版暖冬補助將到期，目前已經確定的是桃園和新竹都有推出加碼方案，延長補助期限，對此，就有其他縣業者向觀光局喊話，希望3.4月可以如期推出淡季旅遊補助，促進國內旅遊。

這波暖冬補助在自由行部分，每房補助1000元，另外為鼓勵60歲以上樂齡族和30歲以下青年及親子出遊，每房另再加碼500元；團體旅遊則是一般民眾每房補助500元，60歲以上是1000元，每團補助上限3萬元，如旅行業安排前往澎湖、金門、馬祖等離島地區行程，補助上限5萬元。