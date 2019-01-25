綵燈節25日點亮　屏東市萬年溪畔星光璀璨

▲屏東綵燈節，今晚在屏東市萬年溪點燈。圖為水上煙花（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

迎接台灣燈會，屏東縣長潘孟安25日晚間與民眾在屏東市萬年公園歡喜點燈啟動屏東綵燈節，今年以「彩虹」為主題，在蜿蜒近5公里長的萬年溪河畔設置50組燈飾，讓萬年溪宛如城市的璀璨星河，閃亮屏東夜空。

點亮綵燈節，也等於揭開台灣燈會的前奏曲。縣長潘孟安表示，台灣燈會今年在屏東設有三個燈區，除了大鵬灣主燈區、東港小鎮燈區外，屏東燈區就是以綵燈節及眷村燈區為主角。屏東綵燈節自2017年辦理至今邁入第3年，不同於傳統花燈，綵燈節引進水上、科技、音樂互動等燈飾，不僅展現萬年溪整治後成果，也為屏東市增添美麗夜景，今年則擴大到萬年溪市區全線，規模更勝往年、燈飾更精彩。

▲深海傳奇▼生態

另在屏東市區內勝利星村、崇仁眷村、中山路、中正路段等區域也皆有設置燈飾及光環境，即日起到3月3日屏東市區將會熱鬧滾滾，遊客從屏東火車站下車後，就可以感受燈會繽紛氛圍。

▲平衡木

潘孟安說，為方便民眾賞燈，縣府特別規劃免費接駁車，行駛屏東轉運站、中山路(將軍之屋對面)、屏東醫院、勞工育樂中心、復興圖書館到電信局站牌(民族夜市旁)共6站，活動期間除除夕、初一停駛外，每日17時至23時，每10-15分鐘一班車，帶大家輕鬆逛屏東燈區。

今年綵燈節首次挑戰近5公里長的萬年溪河段，從勝利路段一直到和生路段，以「彩虹」為主題，50組水上、音樂及互動科技等不同類型燈飾，透過色彩呈現紅色熱情、橙色活力、黃色甜美、綠色雄偉、藍色壯闊、靛色神祕、紫色華麗等屏東迷人風情，帶來豐富的視覺饗宴。

除50組燈飾外，沿岸的建國國小內設置了代表屏東參加國慶花車遊行的「屏安鵬來 光耀三十」絢櫻花車，民眾可以在2月9日前和絢櫻花車合照，之後台灣燈會主燈區2月19日登場後，將移師大鵬灣，讓大家可以看到載滿屏東豐富物產的帆船花車。活動詳情請至屏東縣政府官網「台灣燈會」專區查詢。